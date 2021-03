27 tristes países

A FRASE...

"Não é de todo surpreendente. A União Europeia é muito burocrática nos seus processos e nas suas instituições."

SPGS, Diário de Notícias, 3 de Fevereiro de 2021

A ANÁLISE...

Já todos percebemos que o controlo da pandemia e a recuperação económica sustentada andam de mãos dadas. Foi assim nos países que conseguiram suprimir a transmissão comunitária do vírus, como a China e Taiwan, por exemplo, e parece ser assim nos países que estão a tentar chegar ao controlo da gestão pandémica por via da imunização através das novas vacinas. Para a União Europeia, mais afetada no seu crescimento em 2020 que os Estados Unidos e a China, seria muito importante que a imunização de parte importante da população fosse feita de forma célere, por forma que a economia pudesse voltar ao crescimento sem novas interrupções já nesta primavera. Acontece que tal não vai acontecer, ao contrário dos Estados Unidos, uma vez que o sucesso dos americanos na vacinação da sua população não podia ser mais contrastante com o insucesso da União.

Muitos têm apontado a natureza burocrática da Comissão Europeia e a habitual dificuldade em fazer do Conselho um órgão eficaz em situações de emergência como a causa de piores negociações e resultados mais fracos na obtenção das vacinas. Acresce, e esta é a minha opinião, que uma campanha de compras mais agressiva teria espoletado os clamores e suspeitas tão habituais em certos círculos e provavelmente teriam perturbado ainda mais o trabalho da Comissão. Porém, o verdadeiro problema não é este. A grande falha da União resulta de um equívoco de natureza estratégica na abordagem do problema: ter em tempo vacinas para os europeus não era apenas um grande problema de compras públicas, mas antes uma questão de investimento e instalação atempada de capacidade de produção. Para tal era preciso arriscar e investir mais, como fizeram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.

A Europa não viu a questão nos termos corretos e, provavelmente, não tem o governo coletivo adequado a escolhas como as que se impunham. Mantendo o habitual consenso, acanhou-se e arriscou muito pouco. E nesta questão, como em muitas outras, recordo o velho adágio popular que refere que "quem não arrisca não petisca". O problema é que o custo sanitário, económico e social de ter ficado à espera do investimento e risco de terceiros é, e continuará a ser, enorme.

