A estagnação e o plano

"Portugal é o 7.º país da UE com menor produtividade por hora de trabalho."

Lusa, 20 de junho de 2020

O Plano de Recuperação apresentado pelo Prof. Costa Silva tenciona servir de guia a "recuperar a economia e proteger o emprego no curto prazo, e assegurar, no médio e longo prazo, a transformação da economia portuguesa tornando-a mais sustentável social, ambiental e economicamente, mais resiliente…". Percebe-se a ambição, sobretudo num país que enveredou por um modelo de crescimento que não apenas se tem revelado financeiramente muito pouco sustentável como muito pouco amigo do crescimento económico e da sustentabilidade a prazo do modelo social. Foi este modelo pouco amigo do empreendedorismo independente do Estado e das velhas práticas do endividado capitalismo luso que, também, levou a uma estagnação dos salários. Se tomarmos 2015 como ano a que corresponde o índice 100, verificamos que aqueles eram mais elevados em 2000 (104) ligeiramente acima do valor de 2019 (103,9), como evidenciou uma publicação recente do economista Jorge Costa.

Já aqui referi que o plano carece da análise custo-benefício das opções e de uma detalhada programação operacional e financeira, faltando sobretudo uma componente programática relativa à tomada de medidas que possam impactar positivamente na criação de condições de crescimento económico, delineando que medidas em concreto terão de ser aplicadas na resolução dos estrangulamentos que Portugal tem na qualificação da mão de obra e na educação, na justiça ou no funcionamento dos mercados de fatores.

Sem esta vertente de políticas públicas, corremos o risco de perder uma oportunidade irrepetível de pôr Portugal no trilho do crescimento duradouro e sustentável. Tanto mais que temos a memória recente dos anos em que o país moveu enormes recursos para investimento público sem melhorar as condições de funcionamento da economia. Ou os próximos anos são diferentes ou a estagnação continuará, refletindo os fracos avanços na nossa produtividade, afastando-nos cada vez mais dos nossos parceiros europeus, e pondo cada vez mais em causa o nosso modelo social.

É neste contexto que estranho o alheamento da discussão do plano por parte das universidades, das ordens profissionais, das fundações e tantos outros agentes que parecem alheados do significado do momento que estamos a viver. O rateio das prebendas públicas será certamente muito mais animado.

