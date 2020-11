A vã ilusão

A FRASE...

"Haverá um apoio para os negócios que tenham de encerrar e que compensará 75% das receitas que teriam."





Reuters, (referindo-se à Alemanha), 28 de outubro de 2020





A ANÁLISE...

Neste mês de Novembro ganhou notoriedade proeminente a situação de pré-catástrofe de muitos pequenos negócios, sobretudo nos sectores cuja actividade é mais afectada pelas restrições impostas pelo combate à covid-19. Já se sabia que o grau de devastação económica era grande, assimetricamente distribuído e que exigia uma forte intervenção pública usando os mecanismos do Orçamento do Estado. Mais uma vez, como em Abril, fica patente que a boa vontade do ministro da Economia está fortemente limitada pela pouca margem orçamental de que dispomos.

Acontece que, tal como no final dos anos 90, os portugueses, de simples cidadãos a empresários, vários agentes associativos e muitos académicos, entre os quais o professor Presidente, excederam-se na forma laudatória como foram comentando uma política orçamental pouco sustentável mas bastante vendável a qualquer incauto. Na verdade, o nosso segundo grande milagre - o primeiro teria ocorrido nos anos que antecederam a entrada na Zona Euro - correspondeu a uma não melhoria do saldo estrutural entre 2016 e 2019 (se a este retirarmos os efeitos irrepetíveis da baixa de juros e do aumento dos dividendos do Banco de Portugal). A fraca capacidade de resposta às necessidades imediatas de muitos cidadãos e pequenas e médias empresas resulta exactamente dessa falta de progresso real na consolidação orçamental. Muitos dos que se congratularam com o melhor saldo da democracia não imaginavam que o seu amor pela forma em detrimento da substância iria ser tão rapidamente exposto.

É por isso que países como a Alemanha apresentaram uma resposta (entre garantias, subvenções e empréstimos) de mais de 15% do PIB e Portugal não passará dos 3,5%, mesmo assumindo que tudo o que foi prometido será concretizado. Sabemos agora que o nosso futuro próximo vai ser particularmente difícil. Os fundos do plano de resiliência e recuperação ajudarão e muito, mas mais tarde, quando a economia já estiver a recuperar. Só que, como já sabemos, choques negativos como este podem repetir-se. Por tudo isto, temos a obrigação de usar da forma mais eficaz possível o estímulo que aí vem e avaliar, a cada momento, a situação como ela é e não como desejávamos que fosse.

Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



maovisivel@gmail.com