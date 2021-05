Confusão ou ideologia

A FRASE...

"Estados Unidos tencionam dar acesso às patentes das vacinas aos países pobres."





Reuters, 6 de maio de 2021

A ANÁLISE...

O tema das patentes sobre as vacinas que nos protejam da covid-19 está na ordem do dia. Os Estados Unidos anunciaram que vão propor às instâncias multilaterais o levantamento temporário da proteção de propriedade intelectual às empresas produtoras de vacinas e logo se levantou um coro de aplausos. A questão não é nada evidente e tem de ser abordada de forma racional e tendo presentes os pressupostos corretos.

Em primeiro lugar, convém recordar que as patentes servem para assegurar que há apropriação privada dos eventuais benefícios de uma atividade que envolve elevados custos privados. Mesmo no caso atual em que houve apoios públicos, temos vários exemplos em que o maior investimento foi privado: Pfizer, AstraZeneca e Johnson e Johnson são exemplos disso mesmo. Casos houve em que grandes investimentos de farmacêuticas terminaram em perda total pois as vacinas revelaram-se inviáveis. Sem patentes, havendo ou não ajuda pública, os benefícios são públicos, porque livremente aproveitáveis por terceiros, enquanto os custos foram na totalidade ou em parte privados. Nestas circunstâncias, o incentivo para empreender uma atividade que envolve muito risco e muitas vezes elevadíssimos investimentos tenderia a desaparecer. Sem patentes, as empresas inovariam muito menos e muitos dos bens e serviços a que hoje temos acesso não existiriam.

Esta questão não é irrelevante pois no tema das vacinas para a covid estamos perante aquilo a que os economistas chamam um "jogo repetido": dada a cada vez maior e mais intensa ocupação do planeta por atividades humanas, fenómenos de transmissão de animais a humanos de novas doenças infeciosas com potencial pandémico tenderão a ser mais frequentes. Quando a próxima pandemia chegar precisaremos de ter as empresas farmacêuticas e de biotecnologia novamente do lado da solução. O que acontecer agora influenciará o seu comportamento futuro.

Sendo certo que é urgente fazer chegar rapidamente vacinas aos 7700 milhões de humanos, temos de perceber que esta não será a última pandemia e que o maior problema neste momento é o de capacidade de produção de componentes e vacinas e o seu transporte para os países pobres. Terminar com as patentes não resolve por si o desafio e provavelmente deixar-nos-á muito mais frágeis para o futuro. Trabalhe-se numa solução completa e eficaz e deixe-se a ideologia antiempresas (e patentes) na gaveta.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



