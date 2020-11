Grande e fraco?

A FRASE...

"Portugal não aproveitou da melhor forma o tempo para acautelar uma situação como aquela que se vive atualmente."

Miguel Guimarães, Lusa, 7 de julho de 2020

A ANÁLISE...

Tenho falado aqui sobre várias nuvens plúmbeas que pairam sobre a nossa Administração Pública e que no futuro nos obrigarão a encarar ruturas ou escolhas tardias. Falei das pensões e do futuro do sistema de saúde que inclui o atual SNS. Admito que não mova consciências nem perturbe o sono da maioria, habituada ao crescimento improdutivo do peso do Estado numa economia estagnada há 20 anos. Depois da troika e das cativações e contenções do anterior governo, a despesa das administrações anda sensivelmente por metade da riqueza gerada em cada ano. Pelas razões já referidas, a pressão será para que suba.

Poderíamos pensar, no entanto, que no presente temos uma administração capacitada e bem gerida, produzindo bens e serviços públicos na quantidade e qualidade que os cidadãos esperam e merecem. Muitos já sentimos que não é assim e que, se houvesse vontade de reformar o funcionamento dos serviços, a sua estrutura, governance e carreiras, poderíamos ter muito mais pelo custo que atualmente suportamos. Em particular, em parte da administração, concretamente perto da decisão política, perdeu-se a capacidade, em muitas áreas, de produzir e fundamentar pensamento estratégico e capacidade autónoma de planeamento. Há talvez 30 anos que se tem desinvestido nestas áreas e que não se tem cuidado de políticas de recursos humanos capazes de, nessas áreas concretas, captar e reter os melhores.

A resposta atual do Ministério da Saúde é paradigmática desta deficiência estrutural. Embora o enviesamento político e a incompetência no topo sejam os fatores mais relevantes, a verdade é que a administração, no seu topo, não foi capaz de planear adequadamente a atual segunda vaga, não reforçou os mecanismos de comunicação e articulação internos, não reforçou os serviços com as competências relevantes apesar de elas existirem no país, não se articulou em tempo com os setores privado e social, não gere, portanto, o sistema de forma integrada, racional e planeada, como era imperativo. Estar rodeados de "yes, men" e "yes, ladies" não permite corrigir ou mesmo atalhar à incompetência e enviesamento dos decisores políticos. Um Estado grande que não é um Estado forte, que não está presente na sua plenitude quando tal é exigido, aniquila-se a prazo.

