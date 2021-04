O Estado clientelar

A FRASE...

Noticiasaominuto.com, 28 de Abril de 2021





A ANÁLISE...

Há muito que o Estado merece uma reforma de processos, procedimentos e organização, para que possa atingir níveis de eficiência compatíveis com o que é razoável neste início de terceira década do século XXI. Como escrevi anteriormente, incluindo nesta coluna, tem havido uma enorme resistência a que tal aconteça. Porque é um processo longo, minucioso e complexo, porque não tem visibilidade mediática a não ser quando alguém discorda do rumo da mudança e porque os seus resultados, por muito relevantes que sejam, não são visíveis de imediato. Não é de estranhar que o governo PSD/CDS não tenha revelado aqui grande empenho - para não dizer que procrastinou até ao fim - e que, até agora, Centeno e Leão tenham preferido o esmagamento financeiro do funcionamento dos serviços, a famosa política de contenção, à sua transformação, reforma e melhoria.

Com a nomeação de uma ministra da Administração Pública poder-se-ia pensar que a tão adiada reforma seria o essencial do seu caderno de encargos. O tempo já passado mostra eloquentemente que assim não é, e é mais uma vez uma pena, sobretudo agora que o PRR vai trazer um grande esforço de investimento que poderia facilitar e dinamizar a reforma que importa fazer, por via da transformação digital da Administração. Se tal não acontecer, corremos o risco de não tirar os benefícios que o enorme investimento que vai ser feito poderia proporcionar. Em vez do benefício dos cidadãos e empresas que usam os serviços do Estado, teremos apenas um excelente negócio para consultores e fornecedores dos ativos que compõem esse investimento.

Escrevo isto no dia em que se anuncia na imprensa que os funcionários públicos terão uma residência estudantil em Lisboa para os seus filhos. Não contesto que o Estado invista em residências universitárias nas cidades com ensino superior, pois alarga a escassíssima oferta e ajuda a regular o mercado e a criar soluções para as famílias com mais dificuldades. Agora fazê-lo só para os filhos dos seus funcionários não é isso. É uma discriminação absurda que não pode deixar de ser vista como um prémio à mais segura e relevante base de apoio ao Governo. A política pública não em prol de quem necessita, mas em favor de quem é potencialmente "cliente".

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



