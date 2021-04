O Governo também sabe

A FRASE...

"Este ano, extraordinariamente, ‘não haverá recomendações específicas’ em relação a reformas e questões estruturais."

Comissão Europeia, Março de 2021

A ANÁLISE...

O Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC) 2021-2025 foi apresentado na semana passada e, para já, mereceu pouca atenção por parte dos principais responsáveis políticos e dos órgãos mais relevantes da sociedade civil. A pandemia, em conjunto com a atual obsessão com a política de casos e as mercearias partidárias internas em ano de eleições autárquicas, passou este importante documento para um plano secundário. Exige-se aos dirigentes políticos, empresariais e associativos uma preocupação com o médio e o longo prazo mas, infelizmente, essa não tem sido a prática em Portugal e, consequentemente, poucos estranham que continue a não o ser.

A leitura do PEC mostra que há no Governo, pelo menos no Ministério das Finanças, a noção clara de que o país tem importantes estrangulamentos estruturais, ainda que tal não seja manifestado explicitamente. Porém, está obviamente plasmado nas projeções de crescimento medíocre entre 2023 e 2025. Na verdade, antecipar um crescimento de apenas 2,2% ao ano numa altura em que o país estará já há algum tempo a receber um montante historicamente elevado de fundos europeus (mais de 6.000 milhões por ano, entre os vários programas) é totalmente desanimador mas mostra também de forma eloquente que há impedimentos estruturais que o país não tem querido resolver e que o estão a conduzir para a pobreza relativa e, sem inversão de políticas, para níveis de atraso sem paralelo há muito. E há quem no Governo esteja consciente deste facto. Tanto, que o exprime de forma inequívoca nas projeções oficiais de crescimento para a primeira metade desta década.

Como sempre, a sociedade portuguesa não se deixa impressionar pelo futuro lúgubre que a espera: com a evolução demográfica a que já não escapamos, uma administração mastodôntica e envelhecida e uma economia privada com pouco rasgo, corremos o risco de vir a ter saudades desta década medíocre que parece que vamos ter, na sequência das duas últimas. Não gostamos de reformas, dão muito trabalho e ainda por cima não impactam a todos por igual. Melhor é ficar como está. Com mais impostos, claro. "No pasa nada"!

