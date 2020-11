País do pensamento mágico

A FRASE...

"Parlamento chumba projetos (de) contratualização com privados."

Lusa, 26 de junho de 2020

A ANÁLISE...

Em Portugal existe, há muito, um conjunto de problemas que insistimos em não discutir na sua plenitude, preferindo antes o caminho do ajuste temporário de algumas insuficiências mais graves que possam ir surgindo. É assim com o sistema de pensões e também com o sistema de saúde. Geralmente, o bloqueio é ideológico ou de interesses que usam a ideologia como disfarce para entreter incautos e vai muito para além dos consensos na sociedade portuguesa.

No caso da saúde, é praticamente consensual o acesso universal dos portugueses, independentemente das suas condições e circunstâncias, em linha, aliás, com o entendimento constitucional. Mais, a Constituição aponta para a gratuitidade (tendencial) desse acesso, o que, pessoalmente, não contesto. Admito que, como na generalidade dos países europeus, se "mutualize" o acesso à saúde através do financiamento público (impostos). Só que, acesso universal tendencialmente gratuito não significa produção pública. E em Portugal, por interesse, ideologia ou simples ignorância, tendem a confundir-se ambos os conceitos, convergindo o Estado não no garante do acesso universal mas antes numa supra entidade que é simultaneamente regulador, prestador e financiador. Só a gestão desta última caberá necessariamente à administração, devendo a primeira ser assegurada por entidade pública independente e a segunda, de natureza diversa, não necessariamente estatal, como acontece em tantos países da Europa.

A discussão de fundo deveria preceder a falência do atual sistema, ou a degradação progressiva dos avanços das décadas passadas, conhecendo-se há muito que a demografia nos é adversa e que os cuidados de saúde tenderão a ser cada vez mais tecnológicos e carentes de capital. Admito, porém, que também aqui se venha a enveredar pela procrastinação decadente que vai ganhando corpo no nosso país quando é preciso enfrentar uma questão complexa. Aqui, admito, a ideologia poderá, a custo dos doentes do futuro, inquinar qualquer discussão séria. A ela se aliam os interesses da oligarquia que domina o sistema público. Oligarquia essa que nem no momento de emergência atual abdica do seu sonho de poder disfarçado de ideologia. Quanto mais na discussão de uma questão estruturante que poderá pôr em causa o seu poder.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



maovisivel@gmail.com