Teremos verdadeiros orçamentos no futuro?

A FRASE...

"Não é admissível a teoria presidencial de que a lei travão pode ser violada apenas uma vez."

José Miguel Júdice, Expresso, 30 de março de 2021

A ANÁLISE...

Perante a agudização da crise económica e social, a oposição em uníssono aprovou novos apoios às famílias e empresas que vão para além do Orçamento do Estado em vigor. O objetivo é compreensível e justo, mas não deveria ter podido seguir os trâmites que tem seguido. Em boa verdade, e de acordo com a lei, as propostas não deveriam ter sido aceites pelo presidente da AR e muito menos pelo Presidente da República. A criatividade do Presidente permitiu-lhe sustentar uma posição que, sendo discutível no plano jurídico, é um péssimo precedente pelo que pode significar no futuro quanto ao papel que os Orçamentos do Estado têm na política económica.

Não respeitar a "norma travão" é um precedente perigoso. Aquela consiste num limite fixado pela norma do n.º 2 do art.º 167.º da CRP às iniciativas legislativas de vários agentes com capacidade legislativa, proibindo que os mesmos promovam a apresentação de projetos-lei, propostas de lei ou propostas de alteração a leis que envolvam um desequilíbrio negativo do Orçamento do Estado, através de um aumento das despesas ou diminuição das receitas orçamentadas. O seu fundamento, comum ao que justificou as normas idênticas em muitos outros países, é tão-somente garantir que o Orçamento do Estado possa ser executado pelo Governo sem que este se confronte com um passivo gerado por atos legislativos avulsos oriundos de iniciativas de outras entidades. É, assim, uma norma que garante a eficácia do Orçamento enquanto instrumento de política económica.

É certo que este Governo deu o mote ao aprovar sucessivos orçamentos que não pretendia cumprir, abusando das cativações e acabando por executar algo bem diferente do que fazia aprovar na Assembleia. Mas agora, abrimos o precedente da possibilidade de aumentos legais de despesa indesejados por quem executa o Orçamento, o que é perigoso. Os países para se desenvolverem precisam de ser verdadeiros Estados de direito com respeito permanente pelas suas leis e regras, mesmo as de valor inferior ao constitucional. A previsibilidade da lei e da sua interpretação e aplicação é condição sine qua non para o desenvolvimento, como a literatura económica vem demonstrando. Abrir aqui uma nova brecha pode dar dividendos políticos no presente, mas terá um custo que todos pagaremos no futuro.

