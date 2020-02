A estabilidade na instabilidade

A FRASE...

"Inebriados com o conceito de estabilidade, entendido como a incapacidade prática, a curto prazo, de derrubar o Governo, os políticos, na maioria e na oposição, mostram-se incapazes de reconhecer o buraco negro que se vai instalando na credibilidade da democracia portuguesa."





Manuel dos Santos, Sol, 15 de Fevereiro de 2020

A ANÁLISE...

A qualidade essencial do regime democrático é permitir substituir os que falham no exercício do poder sem precisar de recorrer à violência. Os dispositivos do regime democrático concorrem todos para que seja possível concretizar esta propriedade da transição do poder em normalidade, sem o recurso a estados de excepção. O recenseamento universal, os processos eleitorais que se realizam periodicamente e que podem ser antecipados (mas não adiados) quando se trata de assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, a independência dos poderes, com relevo para a independência do poder judicial e das entidades a quem estão atribuídas as funções de regulação e de avaliação, com relevo para os órgãos de comunicação social, são condições necessárias para que o eleitorado esteja informado do modo como está a ser exercido o poder executivo e se possa pronunciar com conhecimento de causa quando vota. A democracia pluralista é a articulação da diversidade de partidos com o regular funcionamento dos dispositivos democráticos que permitam que o eleitorado saiba o que está a escolher quando vota.

A democracia pluralista pode ser distorcida e viciada quando deixa de existir independência dos poderes, quando a informação é desvalorizada pela mistura da objectividade com a ilusão e a mentira e quando a pluralidade de partidos é substituída por entendimentos de conveniência que têm por finalidade impedir que haja transição do poder, formando-se uma coligação negativa que tem como programa único evitar que outra orientação política possa existir. É uma configuração politicamente estável, porque nenhum dos que a integram tem interesse em sair do entendimento, mas é estrategicamente instável, porque não pode definir uma linha de orientação quando está em permanente processo de negociação entre os partidos que a integram para impedir que outros partidos ascendam a posições de poder.

Uma democracia pluralista formalmente estável, mas estrategicamente instável é uma democracia estagnada porque os que falham no exercício do poder não podem ser substituídos, qualquer que seja a escolha dos eleitores.

