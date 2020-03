A tragédia europeia

A FRASE...

"A Europa é o melhor projecto que alguém já construiu. Somos todos muito pequenos sozinhos."

Ana Botín, Expresso, 22 de Fevereiro de 2020





A ANÁLISE...

As tragédias são habitualmente medidas pelas suas consequências: quanto mais graves estas forem, maior será a tragédia. Mas o que distingue uma tragédia de um desastre é o facto de a tragédia ter sido anunciada ou profetizada e os seus protagonistas conhecerem essa previsão, mas o que fazem para a evitar é justamente o que vai desencadear a sequência de acontecimentos que a concretizam. Seja por ignorância, por imprevidência ou simplesmente por teimosia, o que importa é que os que ignoram os sinais de aviso, porque se consideram mais poderosos do que a profecia, condenam-se a realizá-la.

A Europa é o melhor projecto que alguém já construiu - mas mudou o mundo em que esse projecto foi construído e, neste novo mundo ainda em mudança de configuração, esse projecto é ainda melhor e mais necessário, só que são muitos mais, e mais poderosos, os que não querem que ele se concretize. Na sua primeira forma, a integração europeia tinha o apoio dos Estados Unidos, a virtude de controlar o expansionismo germânico e a protecção da Aliança Atlântica, contra a ameaça da União Soviética, que também tinha a virtude de manter os Estados Unidos interessados na Europa e de manter sob domínio soviético uma parte da Alemanha e a Europa de Leste. Hoje, Estados Unidos e Rússia são cúmplices, ou mesmo aliados, na desagregação da União Europeia e na difusão dos nacionalismos fragmentadores, complementados com a nova clivagem política entre populistas e elitistas.

A Europa é um projecto necessário porque somos todos muito pequenos sozinhos - e ainda mais pequenos seremos quando ficamos sem os aliados que nos protegiam e divididos internamente por divisões que se estabelecem entre o conhecimento dos elitistas e a ignorância dos populistas. A democracia é um regime político com deficiência, mas é o melhor de todos os regimes, desde que rejeite as ilusões para trabalhar com a realidade efectiva das coisas. A União Europeia é uma construção institucional com deficiências, mas é a melhor proposta estratégica para os Estados europeus, de pequena escala nas relações competitivas globais quando ficaram sem impérios e sem vitalidade demográfica que lhes permitam sustentar os seus equilíbrios orçamentais.

