Evolução na descontinuidade

A FRASE...

"Ter um pé no poder e outro na oposição, tudo isto à esquerda, é um exercício admirável."

Luís Marques, Expresso, 27 de Novembro de 2020

A ANÁLISE...

Em 2015, respondeu-se à crise de 2011 com a rejeição das políticas de ajustamento que tinham sido negociadas com os credores. Em lugar dessas políticas designadas como neoliberais e consideradas como uma subordinação da soberania nacional às imposições europeias, foi adoptada a política das reversões, que justificou a formação de uma aliança parlamentar do PS com o BE e com o PCP. O resultado desta estratégia de negação da crise de 2011, em que os "reversionistas" se aliaram com os distributivistas para persistirem no crescimento do endividamento em nome da defesa da soberania nacional, está evidenciado no que foi o crescimento médio anual no período 2011-2020: - 0,3% ao ano, com Portugal a situar-se na 19.ª posição na União Europeia a 27, já ultrapassado pela Lituânia e pela Estónia, depois de ter sido ultrapassado, até 2016, por Malta, República Checa, Chipre e Eslovénia. Como modo de defesa da soberania nacional, não poderia ser pior. E como critério de avaliação da qualidade estratégica da aliança de "reversionistas" com distributivistas, nem sequer merece o estatuto de hipótese a estudar: onde não houver estabilidade e coerência nos aliados, não poderá haver resultados satisfatórios.

Como se vai responder em 2021 à crise económica provocada pela peste do coronavírus? Agora, tudo é diferente e com maior intensidade, o que significa que os erros serão mais caros. Os debates sobre neoliberalismo e "reversionismo", ou sobre o modo de afirmar a soberania nacional, ficaram enterrados nas derrocadas do passado, levando consigo os programas partidários que se estruturaram em função desses critérios, desses conceitos e dessas estratégias.

A União Europeia terá de enfrentar os desafios da desagregação ou da construção de instituições de coordenação estratégica supranacional. Os Estados nacionais terão de escolher entre o distributivismo interno sem futuro e a competitividade que os torne espaços de atractividade para os capitais que se deslocam nos espaços económicos globais que compensem a impossibilidade de estruturar centros de acumulação de capitais onde proliferam os centros de distribuição de rendimentos (e de dívidas quando já não há rendimentos).

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



