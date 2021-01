A FRASE...

"Voltarmos a ser os mais pobres da Europa ou recomeçar a recuperar, depois de vinte anos de estagnação e de um desastre."





António Barreto, Expresso, 31 de Dezembro de 2020

A ANÁLISE...

Podia ter sido um terramoto, é uma peste, e ninguém sabe quando terminará o seu processo de destruição. Mas ninguém deve ignorar que se está perante uma descontinuidade, um corte de tendências, que implicam a inevitável desactualização dos mapas e dos modelos que foram desenhados e construídos em contextos que não se vão repetir.

Quando o capital é transformado em dívida, quando continuam as despesas das empresas sem que possam ter receitas, também as categorias políticas que organizam os comportamentos e as preferências nas sociedades perdem significado e validade. É o tempo de enterrar os mortos para poder tratar dos vivos. É o tempo de esquecer as ilusões para poder enfrentar a realidade. Mas também é tempo de reconhecer que muitas das categorias políticas tradicionais, construídas em contextos de sociedades fechadas de soberania nacional e protegidas por fronteiras e barreiras alfandegárias, se tornam inúteis quando as economias perdem o capital e as sociedades ficam submersas na dívida.

Se muitas empresas estão confrontadas com a ameaça da falência, se muitos sectores terão de reformular os seus planos de negócios, se vai ser preciso acumular capital e corrigir o excesso de dívida, também os partidos políticos e os seus protagonistas terão de ajustar as suas propostas programáticas e as suas escolhas estratégicas para poderem ter uma acção útil no novo campo de possibilidades que ficar definido quando a peste for dominada. Se não o fizerem, ficarão como ruínas em campo devastado, sem poder e sem papel na construção do futuro.

Neste trabalho de reconstrução, dois vectores aparecem como estruturantes do novo campo de possibilidades. O primeiro é interiorizar o exterior: o nacionalismo pode ser um populismo, mas não tem recursos para sair da estagnação e da miséria, é preciso integrar pela cooperação multilateral para entrar na escala onde se geram os recursos necessários. O segundo é a subordinação da distribuição à competitividade, porque só assim se será atractivo para receber os recursos necessários para a modernização e o crescimento. O que não for isto só será a retórica da saudade das ilusões perdidas.

