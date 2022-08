O novo imperialismo da Rússia e da China

O que os responsáveis por este novo imperialismo da Rússia e da China não reconhecem é que ao abrirem esta disputa pela ocupação do centro hegemónico do mundo no século XXI estão a destruir as condições do crescimento económico, que precisam de mercados abertos e de relações de cooperação, reguladas e supervisionadas por instituições internacionais.