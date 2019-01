A nova desordem mundial

A FRASE...

"Há de facto um risco efectivo de a União Europeia poder fracassar."

António Costa, Público, 27 de Janeiro de 2019

A ANÁLISE...

Depois de uma crise de grande intensidade, muitas vezes resolvida com a subida aos extremos da guerra, os que aparecem como vencedores consolidam a sua vitória com o anúncio de uma nova ordem mundial, estabelecendo um novo referencial para a avaliação das possibilidades políticas e um novo código de valores e de proibições que orientem as trajectórias futuras, de modo a evitar repetir os erros que ficaram revelados nos acontecimentos que conduziram à crise. O que se observa antes de uma nova crise de grande intensidade é a acumulação de factores de desordem mundial quando se violam o que antes eram interditos, se rejeitam os acordos multilaterais e as alianças, até se tornar inevitável a crise de grande intensidade que o anterior padrão de ordem mundial tinha por objectivo evitar. Será a ignorância que gera a incompetência ou será a incompetência que se refugia na ignorância?

Esta nova desordem mundial tem no seu interior a certeza de que não será possível voltar à estrutura de ordem anterior. A União Europeia foi concebida e construída no quadro do padrão de ordem mundial que resultou da Segunda Guerra Mundial e evoluiu no pressuposto de uma aliança de protecção com os Estados Unidos. Tudo isso desapareceu, por escolha estratégica unilateral dos Estados Unidos, que se preparam para um confronto em que julgam poder dispensar a aliança com a Europa. Essa União Europeia, aliada dos Estados Unidos, deixou de existir sem ter fracassado. Mas a União Europeia é hoje, para os Estados europeus, mais necessária do que foi no passado, porque é a sua condição vital de poder político, de defesa militar e de desenvolvimento económico, que nenhum Estado europeu pode ter por si e que só conseguirá através dos recursos, das políticas e das instituições da integração.

Abandonando a Europa, os Estados Unidos demonstram que a União Europeia é a condição indispensável do futuro da Europa, das suas possibilidades políticas e do seu código de valores e de proibições. A escala do nacionalismo na Europa é hoje a União Europeia, porque a alternativa é a fragmentação que conduz à dependência e à subordinação neo-colonial a um qualquer império que se constitua fora da Europa.

