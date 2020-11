As maiorias incoerentes

A FRASE...

"Para os políticos portugueses, a instabilidade é uma virtude. Pobre país!"

António Barreto, Público, 1 de Novembro de 2020

A peste veio mostrar que a estabilidade das sociedades e a do padrão de ordem mundial são construções complexas vulneráveis à mudança das circunstâncias. As circunstâncias podem mudar como resultado da evolução das relações que estabeleciam a estrutura dos equilíbrios internos e externos, e, nesse caso, é possível gerir o ajustamento gradual das sociedades e da ordem mundial à variação das circunstâncias e à alteração das métricas do equilíbrio. Mas a mudança das circunstâncias também pode ser a consequência das acções de agentes políticos que, uma vez colocados numa posição de poder, amplificam os contrastes, as polarizações e os confrontos na sociedade até ao ponto em que já não será possível voltar aos padrões de equilíbrio anteriores.

O actual contexto de descontinuidade é gerado pela sobreposição de uma crise da ordem mundial (instabilizada pela decadência da hegemonia americana, pela rejeição do multilateralismo e do seu sistema de alianças e pela difusão de fundamentalismos religiosos) e de uma crise sanitária que paralisa as sociedades para evitar o contágio, mas também bloqueia as economias interrompendo os fluxos económicos, destruindo os balanços das empresas, empregos e rendimentos, gerando um volume de endividamento que inutiliza as métricas dos equilíbrios que resultavam da experiência acumulada durante as crises do passado. Entra-se em mares nunca antes navegados.

Nestas novas circunstâncias, o principal obstáculo a uma navegação segura está no modo como se organiza a formação do poder político. Formar maiorias estáveis, por conveniência dos partidos envolvidos (que se sentem mais bem aliados do que isolados), mas que são programática e estrategicamente incoerentes e querem defender as suas identidades, implica que não haja responsável pelo comando do navio porque pequenos partidos ficam com acesso a plataformas maioritárias onde exercem um poder de influência e de pressão desproporcionado ao que é a sua legitimidade eleitoral. As maiorias incoerentes são tão instáveis que se tornam a melhor defesa dos governos minoritários: estes serão instáveis, mas têm um responsável pela rota seguida. Antes só que mal acompanhado.

