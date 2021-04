As sequelas das descontinuidades

A FRASE...

"Os socialistas sabem que é muito difícil afirmar que não estavam lá e que nada sabiam. Sócrates não estava sozinho. Nunca esteve."

António Barreto, Público, 17 de Abril de 2021

A ANÁLISE...

Todas as descontinuidades históricas têm consequências, em todas há destruição de recursos, de rendimentos e de capitais. O modo como essa destruição vai ser resolvida vai determinar o que será o futuro dessa descontinuidade.

A mudança de regime em 1974 foi seguida pela descontinuidade imposta pelas nacionalizações das maiores empresas e dos bancos e empresas de seguros que não tinham capital estrangeiro. Não houve indemnização imediata das nacionalizações nem dos capitais perdidos na descolonização, não houve crescimento económico, acumularam-se os prejuízos nas empresas agora públicas, até se chegar à política de privatizações sem se ter concluído o pagamento das indemnizações das nacionalizações. Nestas condições, o encaixe de receitas que o Estado recebeu correspondeu à troca da dívida pública que essas empresas estavam a acumular por dívida privada que os candidatos às privatizações tinham de contrair para as adquirir.

Ficou estabelecida a configuração inconsequente de um capitalismo onde o capital passou a ser dívida, e a configuração incongruente de uma economia sem crescimento, mas com políticas distributivas financiadas com défices orçamentais. Esta articulação de duas configurações inviáveis produziu um núcleo oculto, mas de alta densidade e forte poder de atracção, que distorceu os movimentos das esferas económica, social e política. E também é neste núcleo oculto que está a origem do desvio de comportamentos de agentes políticos e de agentes empresariais para poderem continuar a operar numa configuração nacional que é inconsequente e incongruente.

Configurações deste tipo estão sempre a precisar dos serviços prestados por políticos que prometam resolver a incongruência de transformar a dívida em capital e a inconsequência de distribuir rendimentos através de défices orçamentais. Pessoas de bem não corrompem políticos, mas pagam os serviços prestados sem pedir recibo. Até que se chega a uma nova descontinuidade porque se chegou ao fim do campo de possibilidades quando uma calamidade natural revela a patologia do núcleo oculto.

