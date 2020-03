Como sair do congelador

A economia já congelou, a sociedade já parou, mas a política tem a chave para abrir o congelador e para reanimar a sociedade. A chave está no Banco Central Europeu, banco emissor, com um balanço no qual pode mumificar pelo tempo que quiser toda a dívida que for preciso.

A FRASE...

"Dar crédito às empresas não serve de nada. É preciso congelar a economia."

Augusto Mateus, O Jornal Económico, 27 de Março de 2020

A ANÁLISE...

A crise sanitária não precisa de decreto do Governo para congelar a economia - já a congelou mesmo só com um decreto de estado de emergência e a imposição do critério da distância social. Aliás, a mesma crise sanitária conseguiu pôr Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, a declarar que 100 mil mortes era um resultado que provava que ele e a sua administração tinham feito um bom trabalho - o que, de facto, só mostra aos americanos que nunca deviam ter votado nele para ser seu Presidente.

Não será preciso acrescentar mais argumentos para que se conclua que esta é uma crise sem precedentes, tanto na sua escala (porque é global, qualquer resposta num ponto fica dependente do que forem as respostas em todos os outros pontos, nenhum se pode isolar para se proteger) como na sua origem (porque é um efeito da natureza, não é de esquerda nem de direita, não decorre de uma luta política ou de uma disputa entre argumentos teóricos, não tem vencedores e vencidos), como nas suas consequências (porque é uma crise simultânea da oferta - não se trabalha porque a distância social não o permite - e da procura - não se compra nem se investe porque não há confiança e não se sabe se haverá rendimentos - não se poderá resolver com políticas de estímulo nem servirá de nada nacionalizar as empresas para evitar a sua falência). Para se encontrar uma comparação relevante, será preciso recuar ao Marquês do Pombal (ou Marquês de Alorna) depois do terramoto: "Enterrar os mortos e tratar dos vivos."

A economia já congelou, a sociedade já parou, mas a política tem a chave para abrir o congelador e para reanimar a sociedade. A chave está no Banco Central Europeu, banco emissor, com um balanço no qual pode mumificar pelo tempo que quiser toda a dívida que for preciso. O tempo é medido pelo que for necessário para controlar este vírus (ou outro que apareça). Mas a consequência última é um exercício de alquimia: onde estava capital, passou a estar dívida, mas o capital só sobrevive se aceitar contrair a dívida necessária para pagar as folhas de salários. Em contrapartida deste benefício presente, teremos a responsabilidade de sermos pagadores de dívida até voltarmos a ter capital.

Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



maovisivel@gmail.com