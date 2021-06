Crise, dívida e soberania

A FRASE...

Não é possível saber quando termina a crise sanitária e o modo como se está a interpretar a crise económica associada continua centrado na ideia de que logo que termine a crise sanitária a economia poderá recuperar rapidamente a trajectória anterior e assim voltar aos indicadores de 2019 com o apoio dos fundos europeus de recuperação e resiliência.

Esta não é uma crise económica provocada inicialmente por desequilíbrios nos indicadores económicos, mas o tempo já decorrido de crise sanitária provocou desequilíbrios nos indicadores económicos que estão a gerar uma crise económica específica, com uma dinâmica própria que se desenvolve simultaneamente, mas em interdependência, com a crise sanitária. Não se voltará ao que era antes, formou-se uma descontinuidade, e o que interessa analisar é o que os diversos agentes, políticos e sociais, internos e externos, vão tentar fazer com o vazio que a descontinuidade abriu. Haverá os que pretenderão usar o papel do Estado na intermediação dos fundos comunitários para reforçar as funções do Estado e alargar o seu âmbito de intervenção. Haverá os que vão recordar o programa de ajustamento de 2011 para mostrar que a recusa em assumir as reformas estruturais então propostas por observadores externos qualificados teve como resultado efectivo que os desequilíbrios económicos reapareceram, a dívida aumentou e o crescimento económico não existiu. Mas nem uns nem outros estarão a identificar o que é a natureza de uma crise económica que precisa de recorrer a recursos financeiros que estão muito para além do que são os recursos gerados pelos Estados nacionais e que implicam uma acumulação de dívida que não pode ser resolvida pelos Estados nacionais.

A combinação da crise com a dívida, numa época em que não há crescimento económico e há decadência demográfica, implica que o argumento que justificou a configuração de um mercado comum evolui agora para a justificação da configuração de uma soberania económica comum: é quem gera os recursos que tem o direito e o dever de regular a política económica - ou, pelo menos, de supervisar o modo como são aplicados os recursos gerados e distribuídos pelas instituições da União Europeia.

