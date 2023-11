Crónica do desastre crónico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Um verdadeiro desastre.”

António Barreto, Público, 11 de novembro de 2023



Nos tempos da monarquia, as fases políticas eram determinadas pela morte do rei e pela duração das dinastias, dois acontecimentos que desencadeavam a revisão da lista dos favoritos e a reformulação dos projectos de prazo longo que são pensados para a escala da dinastia. As grandes crises ocorriam quando a dinastia tinha de ser interrompida

...