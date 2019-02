Democracia e interesses particulares

O interesse analítico do caso da CGD está no facto de ter existido e operado em diferentes regimes políticos, sempre com uma escala que lhe assegurava uma posição de relevância na economia portuguesa.

A FRASE...

"A Caixa Geral de Depósitos demonstra que não existe democracia em Portugal."

Joana Amaral Dias, Jornal i, 1 de Fevereiro de 2019

A ANÁLISE...

O caso da Caixa Geral de Depósitos tem sido apresentado como uma acumulação de cumplicidades e de ocultações que, observadas isoladamente, põem em causa a condição central para que exista democracia, porque esta pressupõe que os eleitores estejam adequadamente informados quando escolhem o seu voto, do qual vai surgir a legitimação do poder político. E se for ao contrário, se for porque existe democracia que há o caso da Caixa Geral de Depósitos em Portugal?

O interesse analítico do caso da CGD está no facto de ter existido e operado em diferentes regimes políticos, sempre com uma escala que lhe assegurava uma posição de relevância na economia portuguesa. Como explicar que os escândalos da CGD tenham aparecido em regime democrático e não no longo período do regime autoritário? O que é que a democracia permite e que o autoritarismo impede? A democracia assegura que o poder político está legitimado, o que significa que este poder pode ser capturado por interesses particulares que se servem da legitimidade desse poder político para concretizarem os seus objectivos específicos. Não é uma questão de interesse privado (que tem a sua punição na falência quando não é viável) nem de interesse público (que tem a sua punição nas eleições seguintes quando não é cumprido). É uma questão de interesse particular, que parasita o poder democrático para ser protegido pela sua legitimidade: é permitido tudo o que a lei não proíbe - e o silêncio da lei, com poder político legitimado pela democracia, dá acesso a crédito de milhares de milhões.

É aqui que se vê a necessidade dos dispositivos de regulação na estruturação de um regime democrático. Não basta a divisão de poderes ou a liberdade dos órgãos de comunicação social - todos podem ser capturados e neutralizados pelos interesses particulares que não vão a eleições, mas usam os que forem eleitos. É preciso que os dispositivos de regulação exerçam a função crítica de distinguir entre o possível e o impossível, para que não haja a relação circular entre as ilusões do eleitorado e as ilusões do poder que os eleitores legitimaram, que se confirmam mutuamente até que o real irrompe não forma de crise, quebrando os espelhos das ilusões.

Artigo está em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



maovisivel@gmail.com