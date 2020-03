Depois do adeus

Mas quando as sociedades e as democracias estão a operar num contexto de equilíbrios instáveis e com desequilíbrios acumulados na sua base, uma epidemia pode ser um cisne branco pintado de negro.

A FRASE...

"Temos de nos mobilizar para conter os efeitos da epidemia sem destruir todos os alicerces da nossa democracia e da nossa economia."

Daniel Oliveira, Expresso, 21 de Março de 2020.

O fim de uma época não se escolhe nem se decreta, não é uma expressão da vontade de uma sociedade, nem é uma opção política decidida por quem está no poder ou por quem desencadeia uma revolução. O fim de uma época é o resultado da realidade efectiva das coisas, é a consequência de uma acumulação de desequilíbrios que se sustentavam mutuamente até que uma contingência – é uma epidemia, podia ser um meteoro ou outro tipo de catástrofe natural – precipita a derrocada desses vários equilíbrios instáveis construídos, que foram sendo construídos através da articulação de diversos desequilíbrios. Ao procurar responder à contingência da epidemia, destruiu-se o sistema dos equilíbrios instáveis e vão ser amplificados os desequilíbrios que estavam na sua base – e que estavam encobertos, reprimidos, pelo sistema de equilíbrios instáveis que ofereciam a aparência de normalidade. Já não é possível voltar para trás para corrigir os desequilíbrios que se acumularam, e não é possível seguir em frente repetindo os procedimentos e as expectativas do passado porque já mudou a realidade efectiva das coisas. Esse passado já não tem futuro, e é isso que identifica o fim de uma época.





Para responder ao efeito do contágio que alimenta a epidemia, gerou-se uma crise de oferta (interrompe-se a actividade na economia) e uma crise de procura (não há rendimentos porque não há actividade nem há comercialização, mas também não há compras nem investimentos porque não há confiança), que vai implicar a mudança de um regime de capital (acumula-se no passado para investir no futuro, numa lógica de capitalização pela via da taxa de juro) para um regime de dívida (a dívida contraída hoje terá de se pagar no futuro, mas isso implica que a taxa de juro seja reduzida a zero), o que significa que se está a mudar de um regime de propriedade (acumulada com os rendimentos do passado e amplificada com os efeitos dos juros compostos e dos lucros reinvestidos), para um regime de responsabilidade (compromisso de afectar os rendimentos futuros para pagar a dívida passada). Sejam bem-vindos à nova época – mas quem entrar nela terá de esquecer o que viu antes de passar este pórtico do tempo em que termina uma época e começa outra, terá de esquecer o que foi o regime de espaços (com fronteiras delimitando territórios e com moedas nacionais regulando as suas economias) para um regime de fluxos (porque a circulação da dívida só pode ser feita no mercado global, com taxas de juro muito baixas mas com prémios de risco com grande amplitude).