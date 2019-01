Direita e esquerda

A FRASE...

"Na política portuguesa é ténue a fronteira que separa a esquerda e a direita. O que as une é o centro, um enorme caldeirão onde cabe tudo ou quase tudo. O PS, ou parte dele, o PSD, ou parte dele, o CDS e tudo o que gravita à volta deles."

Luís Marques, Expresso, 19 de Janeiro de 2019

A ANÁLISE...

É sempre difícil abandonar um modelo de análise que prestou bons serviços. O modelo dualista da esquerda e direita na análise política é um exemplo de um bom modelo, muitas vezes testado e calibrado. Mas mesmo os bons modelos de análise estão sujeitos às suas condições iniciais e, por isso, têm prazos de validade.





A dualidade entre esquerda e direita tem plena aplicação nas condições do espaço político nacional, com o Estado nacional entendido como um território delimitado por fronteiras e com a legitimidade do poder estabelecida pelo eleitorado nacional situado no interior dessas fronteiras. O modelo perde condições de validade quando a delimitação por fronteiras evolui para o regime das quatro liberdades de circulação (de pessoas, de produtos, de capitais e de serviços) ou quando se passa da sociedade fechada para a sociedade aberta. Quando esta passagem acontece, já não será possível voltar a impor um poder político fechado no horizonte de recursos e de crescimento potencial do interior quando já se teve a experiência do que é possível obter no horizonte aberto ao exterior, que dá acesso a recursos em volume muito superior com os quais se pode obter um crescimento potencial superior.

A dualidade entre esquerda e direita articula-se agora com a dualidade entre interior e exterior. O espaço político relevante já não é uma dualidade, passou a ter quatro quadrantes, e o eleitorado realmente existente distribui-se, de modo desigual, por estas quatro posições ou preferências. O que explica o "drama do centro". O centro político existe e é onde está a maior concentração do eleitorado, mas movimenta-se muito depressa, para a direita e para a esquerda, para dentro e para fora, não fica muito tempo no mesmo sítio. É possível conquistar o poder no centro, mas para governar é preciso saber que o centro se move - e o talento político consiste em antecipar e estar à frente para conduzir esse movimento do centro político.

