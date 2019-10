Interiorizar o exterior

Em Portugal, houve crescimento económico e convergência com as economias mais desenvolvidas enquanto houve impulsos externos que alargaram a escala dos mercados e atraíram investimentos externos.

A FRASE...

"Entre 1960 e meados dos anos 90, o PIB per capita português, em percentagem da UE15, exibiu uma trajectória ascendente, traduzindo-se num longo período de convergência real. Em contraste, o período entre meados dos anos 90 e a actualidade é caracterizado por uma estagnação do processo de convergência da economia portuguesa."





Boletim Económico, Banco de Portugal, pag. 101, Outubro de 2019





A ANÁLISE...

Nesta época em que o nacionalismo se converteu em populismo e a decisão política se vê confrontada com as exigências dos que esperam encontrar no refúgio das identidades nacionais e nas protecções das fronteiras as defesas contra os desafios da competitividade, é útil reflectir sobre os resultados de uma observação empírica publicada pelo Banco de Portugal sobre o que foi a evolução do PIB per capita em Portugal entre 1960 e 2019.





É um período que atravessa diversas épocas, desde os tempos de um império colonial até aos tempos de uma sociedade integrada no espaço regional europeu, passando por diversas crises, desde uma mudança de regime político até três intervenções externas por entidades financeiras internacionais. É um período suficientemente diversificado para se poder observar o que é um contexto de ordem mundial dotada de um centro hegemónico estável e o que é a sua degradação quando o nacionalismo populista fecha as sociedades e rompe as alianças políticas e as relações económicas internacionais, para as subordinar aos interesses dos poderes políticos nacionais.