O passado sem futuro

"Para o futuro, o Tribunal Constitucional alemão deixa uma bomba."

Ricardo Reis, Expresso, 16 de Maio de 2020

Já ninguém terá a ilusão de que seja possível reconstituir as condições do passado depois da crise de descontinuidade que foi desencadeada pela pandemia de 2020. A intensidade desta crise (depois de um período longo de congelamento das actividades e fluxos económicos), a sua extensão temporal (não se pode estabelecer qual será a sua duração) e a sua amplitude geográfica (manifesta-se em todas as regiões, o que significa que nenhuma tem um padrão de equilíbrio que possa servir de modelo para as outras e que nenhuma tem potência suficiente para servir de base de arranque para a posterior recuperação) não permitem que esse passado tenha futuro depois desta descontinuidade.

Quem estiver no futuro que existirá depois de resolvida a crise sanitária e restabelecidos os fluxos nas economias terá como tarefa imediata receber a herança que esse passado depositou nesse futuro. Uma crise de descontinuidade faz desaparecer o passado, no sentido em que já não será possível continuá-lo, mas não é uma amnistia (importa não esquecer quem foram os que precipitaram o passado no abismo da descontinuidade e quais foram os modelos que usaram) e muito menos será um jubileu de perdão de dívidas (pelo contrário, depois da descontinuidade, o futuro terá como programa único a transformação da dívida em capital). É para esse programa único, que é exigido pela herança que o passado deixou, que tem de se perguntar qual é a escala necessária para estabelecer as estratégias que permitem transformar a dívida em capital.

O nacionalismo ficou no passado que caiu na descontinuidade. Sem a escala comunitária europeia e sem as instituições monetárias e fiscais de uma área de moeda comum, nenhum Estado europeu terá meios para absorver o nível de dívida que teve de contrair quando todos caíram na descontinuidade onde ficou o passado. Foi isto que os juízes do nacionalismo constitucionalista germânico não souberam enquadrar num regime de proporcionalidade entre o que é passado e o que é futuro, entre o que é nacional e o que é comunitário: o nacionalismo só tem base de sustentação se assumir a sua subordinação voluntária às instituições de escala comunitária.

