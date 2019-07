A FRASE...

Pedro Adão e Silva, Expresso, 29 de Junho de 2019

Durante a primeira década da democracia pluralista em Portugal, colocou-se a questão sobre se haveria um partido a mais ou um partido a menos no sistema partidário. A primeira resposta a esta pergunta foi dada pelo PRD, o partido da balança que seria o partido que faltava, que teria por missão articular o PSD e o PS, oferecendo a cada um deles o suplemento eleitoral que lhes permitisse escapar ao seu destino de eternas grandes minorias. O que se viu é que o PRD, que só existiu numa eleição, em 1985, tirou votos ao PS para os entregar ao PSD para este ter a maioria absoluta em 1987.

Está agora a preparar-se uma segunda resposta à mesma questão, com a demonstração de que há um partido a mais, o que se resolve atirando o PSD para o estatuto de partido excedentário, aquele que não oferece variedade ao pluralismo nem tem contributos relevantes para uma estratégia de crescimento económico. A meio da quinta década da democracia pluralista portuguesa, depois de duas décadas sem crescimento económico, com indicadores demográficos degradados, com uma crise de grande intensidade no padrão de ordem mundial que deixa a Europa insegura e indefesa, com o renascimento das correntes de opinião do nacional-populismo que fragmentam a União Europeia, continua a olhar-se para o formato do sistema partidário como se este fosse uma dança das cadeiras: quando acaba a música, há um que fica sem lugar.

A primeira metade da quinta década da democracia pluralista mostrou que é possível ter uma maioria parlamentar estável (nenhuma das partes tinha interesse em sair) porque é incoerente (ocupa o poder, mas não governa porque não pode ter uma estratégia de crescimento). Não há um partido a mais nem um partido a menos, o que há é a falta de uma estratégia de crescimento. Quando um tem uma estratégia de crescimento, o outro está contra, mas quando chega ao poder vê-se obrigado a fazer o que antes rejeitava. Quando acaba a música, o que conta é se houve ou não crescimento económico.

