A FRASE...

"O presidente do CDS-PP condenou este domingo aquilo que considerou o ‘espetáculo mediático’ do começo do plano de vacinação contra a covid-19, nomeadamente pela ministra da Saúde, além da SMS da Proteção Civil aos portugueses."

DN, 28 de dezembro de 2020

A ANÁLISE...

E o circo continua. Desta vez propalando a boa notícia da vacinação e o seu início. Escoltas, directos televisivos, todos agradecidos a um Estado salvador, e aos seus grandes líderes. Mesmo que a vacina tenha sido tratada a nível da Comissão Europeia, onde o Governo foi apenas receptor, mas com os barulhos de que quem pôs o ovo. Um triste espectáculo terceiro-mundista face à sobriedade dos outros países, e os critérios discutíveis das prioridades, dentro da habitual coerência, tudo pelo Estado, tudo para o Estado e nada contra o Estado. De facto, este país não é para velhos…

Apenas mais um triste acto deste circo, longo, de seis anos, bem encenado, com focos, luzes e sombras, os habituais palhaços de gola inflamável e malabaristas de negócios, domadores de leões e de vírus, ilusionistas da miséria, tudo no maior espectáculo da terra. Há que reconhecer a competência do spin e a ausência de vergonha na apropriação de vitórias, de tudo o que acontece de bom e na culpabilização de Passos Coelho por tudo o que é mau, seis anos depois…

E muita distribuição estatista de dívida e narrativas, com salários e criação de riqueza dos piores na Europa. Cria-se uma legião de dependentes das prebendas do Estado, no meio de ataques continuados às empresas, muitas delas também cada vez mais dependentes dum Estado prepotente, pesporrente e vingativo. Como diria Salgueiro Maia, o herói discreto do 25 de Abril, "há diversas modalidades de Estado: os Estados socialistas, os Estados corporativos e o estado a que isto chegou!". Na prática estamos numa síntese dialéctica hegeliana dos dois, sem a PIDE, mas com pides do pensamento e da expressão. O nosso herói deve dar voltas na campa…

Contudo, há um certo cheiro a carne podre no ar. Uma degradação política e social, sem pudor, sem nenhuma responsabilidade política pelos abusos do SEF, no desbaratar de dinheiros públicos na TAP ou nas mentiras em CV para cunhas europeias. Dos sempre amigos do sistema, barómetros de ciclos, ouvimos as primeiras críticas, e muitos anúncios e dádivas do Governo como se em campanha pré-eleitoral estivéssemos. Desenganem-se. Sem grande oposição, e com o circo bem montado, o PM só sairá quando quiser ou não aguente o cheiro do pântano.

