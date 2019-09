Carpe diem, ou o horror à mudança 

A FRASE...





"PS sobe e conquista mais de 40% dos votos. PSD desliza."





Negócios, 30 de setembro 2019

A ANÁLISE...





E o sistema político em Portugal, normalmente fechado e em oligarquias, evolui apenas por revoluções. A mudança, que horror, só ocorre quando é forçada. Isto significará que António Costa, se governar benzinho, ou meramente sofrível, pode estar para durar muitos anos e ganhar eleições como primeiro-ministro.





Haverá quem diga que o PS não governa, apenas ocupa o poder, e que estamos a crescer muito abaixo dos países que têm o mesmo rendimento que nós, nem os países ricos necessitam de crescer tanto, ou que o segredo desta governação tem a ver com o turismo, a subida dos impostos e as cativações, branqueadas pelos parceiros geringonçais. Podem dizer o que quiserem, foi poucochinho, mas não foi repelente. E a morfina dada aos portugueses, através do otimismo irritante, pelos sindicatos e por alguma manipulação dos media, fez o resto. E como é um governo de esquerda até pode realizar austeridades de direita, sob o sinónimo de controlo das contas públicas, cortar no investimento público, nos serviços básicos, ou ter tiques totalitários que ninguém o contestará.





Muitos empresários ainda têm medo do poder, pelas represálias que possam vir a ter, pela mão estendida ou porque não são independentes pela exportação. Daqui não virá contestação nunca, a nenhum governo.





E o grande povo socialista ou comunista, perto de serem 60% dos votantes, não se importa que um regime que diz defender os pobres permita que só os ricos possam escolher a escola dos seus filhos ou o hospital onde deseja ser tratado, numa sociedade por isso cada vez mais desigual nas oportunidades e na saúde. Ou que o Estado continue centralista com a mesma estrutura e cultura salazaristas. Importa é acalmar fiscalmente quem tem ambição e que não haja muitos ricos depois de imposto que exponham a mediocridade de quem se acomoda, a chamada inveja.

E assim empobrecemos, alegres, adormecidos e com salários tão baixos que nem os refugiados por cá querem ficar. Melhor pouco que nada. Carpe diem.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



