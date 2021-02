Cícero e o logo se vê

A FRASE...

"O investimento público, segundo Bruxelas, ficará novamente abaixo do orçamentado este ano, fator que ajudará a comprimir ainda mais o défice."

Dinheiro Vivo, 21 de novembro de 2019





A ANÁLISE...

Todos nos lembramos do conto dos 3 porquinhos, Prático, Heitor e Cícero. Cada um teve a oportunidade de construir uma casa. Cícero, o mais preguiçoso, construiu uma casa de palha rapidamente e passou o tempo a cantar e contar histórias, Heitor construiu uma de madeira e Prático, uma de betão. Tudo corria bem a todos, especialmente a Cícero que pouco dinheiro tinha gasto, até que veio o Lobo Mau. O resto da história é conhecido com a sua moral contra a preguiça e como nunca se deve poupar na prevenção do lobo.





Os nossos governantes nunca devem ter ouvido a história, ou já se esqueceram. Com efeito, depois de o governo Sócrates ter negociado um memorando duríssimo com a troika, de forma a equilibrar as contas públicas, António Costa e a sua equipa forçaram ainda mais cortes no investimento público, de forma a pagar aventuras como as 35 horas, a TAP ou o IVA da restauração e atingir o tão orgulhoso défice zero, pela primeira vez em democracia. Como muito do trabalho governamental tem sido narrativa, celebraram o fim da austeridade, promoveram orçamentos fantasistas que pouco tempo depois cativavam e reduziam na execução da despesa, nomeadamente no investimento público.

Poupou-se na prevenção e combate a incêndios, nos caminhos de ferro e nas carruagens, nas instalações hospitalares, na digitalização das escolas e dignificação dos salários de professores, médicos e enfermeiros, os novos proletários na emigração. Ora como nós sabemos mais vale prevenir que remediar e, tal como o porquinho Cícero, tudo corre bem até correr mal. E a falta de prevenção e de investimento nota-se quando os equipamentos são levados ao seu limite ou acontece um azar. É como o senhor que tem um buraco no telhado. Em vez de o reparar no verão, usa o dinheiro para ir jantar fora. Se chover, logo se vê… pois vê-se. A falta que fez não terem executado os orçamentos sem cativações no investimento público. E a somar a isto, quando as coisas correm mal é que se vê quem são os bons gestores, e o que temos visto na governação é mau demais, na transparência, na gestão hospitalar, no confina/desconfina, no SEF, no procurador europeu, nas aulas online. Está a chover por todo o lado…

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



