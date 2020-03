E depois da Covid-19?

Haja coragem para uma revolução fiscal, sabendo que os países com maior crescimento e recuperação rápida das crises são países com taxas de IRC mais baixas. São as empresas que geram riqueza e emprego.

E o país encontra-se suspenso. Tal como o mundo ocidental. A única certeza é que esta restrição de contactos sociais é essencial para desacelerar ou, com algum otimismo, eliminar a propagação do vírus. Tudo o mais é incerteza.

Quanto tempo irá durar esta quarentena? E quando começará a ter efeitos irreversíveis na economia? Sobreviveremos ao vírus, mas sobreviverá a economia?

O Governo divulgou um pacote de apoio à economia com apoio de liquidez, visivelmente no apoio ao balanço, moratória de dívidas, etc. e alguma isenção de impostos e dilação no pagamento dos mesmos. No fundo sabe que só um alívio fiscal generalizado e profundo conseguirá salvar muitas das empresas, dos postos de trabalho e gerar a retoma do crescimento que se deseja. Haja coragem para uma revolução fiscal, sabendo que os países com maior crescimento e recuperação rápida das crises são países com taxas de IRC mais baixas. São as empresas que geram riqueza e emprego.

Também a União Europeia parecer querer emitir eurobonds para apoiar diretamente os Estados Membros, emissão essa a ser comprada pelo BCE e com isso explodir ainda mais a o dinheiro em circulação. Um "Helicopter Money" monetário aos Estados que os USA se preparam também para fazer aos indivíduos. Isso terá a vantagem de não aumentar a dívida pública de cada país, caminhar para uma maior integração e solidariedade. A própria Alemanha, face à evidência do problema, está pronta a suspender a regra de orçamentos equilibrados. As emergências servem também para criar laços….

Entretanto o PIB europeu experimentará uma contração tanto maior quanto o número de dias de reclusão forçada até ao limite. Onde para salvar uns poucos se condena a economia de todos. É obrigatório salvar, custe o que custar, até um ponto, e qual será esse ponto? Como isto não poderá continuar indefinidamente, como será o "day after"? Sob que forma, ou modo, se restabelecerão o consumo ou as relações sociais? E o teletrabalho, as "conf calls", as compras online, essa novas formas de relacionamento a que nos habituaram, terão vindo para ficar? E o turismo, esse bónus que nos entrou na economia e nas boas contas do Governo, recuperará? Muitas questões, muitas respostas possíveis, muito tempo para pensar. Preparemo-nos, pois, para o futuro, pensando, lendo muito, debatendo e lavando bem as mãos.

