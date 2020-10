E uma virgem nasceu

A FRASE...

"Bloco de Esquerda anunciou que irá votar contra o Orçamento do Estado na generalidade, mas a sua votação já não deverá travar a aprovação."





Negócios, 25 de outubro de 2020

Sabemos que tudo com o Bloco de Esquerda é teatro, drama e encenações. As contradições são gritantes e os jogos de sombras à medida de Trotsky. E António Costa sabe que os bloquistas não são fiáveis, uns sonsos que ainda sonham com a revolução socialista. Quando em 2015, tendo perdido as eleições, como o PSD as perdeu neste domingo nos Açores, vendeu a alma ao diabo/BE para encontrar apoio parlamentar numa fórmula de Governo anti-Passos. O que parece que o PSD poderá fazer nos Açores, apesar de António Costa versão 2020 insistir que o vencedor das eleições é que deve formar governo. Brincadeiras...

Desde que o Bloco escondeu a sua razão revolucionária que tudo o que fazem é política-espetáculo, um circo com palhaços, malabaristas e trapezistas. Apoiar um governo, mas atacar as suas políticas, votar contra, mas garantir que é aprovado. Tudo soa a falso… a hipocrisia. Durante cinco anos aprovaram orçamentos com cortes no investimento público para mínimos absolutos, a cativações no orçamento do SNS, a 3 mil milhões para o Novo Banco. Agora que as coisas estão a ficar pretas, os ratos abandonam rapidamente o navio onde parece que nunca estiveram. Transfiguraram-se. O Bloco que aprovou orçamentos e apoiou o Governo das cativações, da venda à Lone Star, da austeridade e do défice zero, já não existe. Em vez disso, apareceu uma donzela pura, uma virgem recém-chegada à política portuguesa que questiona tudo o que antes aprovou, com exigências impossíveis para uma desejada escapatória. Um regresso à posição normalizada de protesto.

Ficaremos com um Governo minoritário, com apoio parlamentar delicado, duma CDU em queda e da boa vontade de uns quantos independentes. Quando Portugal necessitava de um Governo forte, que finalmente governasse, temos este triste espetáculo, esta ópera bufa irresponsável. Qual será a opinião do Presidente face a esta instabilidade governativa?

Infelizmente as negociações e as ideologias distributivas continuarão, quando seriam necessários sacrifícios de reconstrução, de apoio às empresas e ao investimento criador de emprego. Um Governo instável continuará ainda mais nas facilidades, mantendo-se no poder e ocupando-o na distribuição de prebendas, mas infelizmente sem governar. Até quando?

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



