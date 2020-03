O medo, a ganância e os cisnes

Com tanto encerramento de atividades, consumo e viagens, a economia mundial vai quebrar mais pela prevenção extrema que pela doença. A retração nas viagens já causou uma zanga nas comadres do petróleo que atirou com a cotação do Brent para metade em quatro meses.

A FRASE...

"Temos condições para tratar deste surto de coronavírus."





António Costa, Lusa, 7 de março de 2020

A ANÁLISE...

E entretanto, o mundo travou. De uma onda de euforia em que nada parecia fazer quebrar o ciclo de altas e recordes bolsistas, de repente… É sempre assim, quando eliminamos o risco da equação, e alavancamos posições no lucro fácil, aparece um cisne negro a fazer lembrar que a gravidade e o risco existem. Frank Templeton dizia uma frase que ficou célebre, as quatro palavras que mais prejuízo deram aos investidores são: "Desta vez é diferente." Não é, nunca é. Quando víamos a Grécia, com 180% de dívida sobre o PIB, a financiar-se a taxas negativas ou Portugal a ter pontualmente taxas mais baixas que Espanha, algo não estava bem encaixado… E agora corremos o risco de ter um efeito vertiginoso para o lado oposto, porque os mercados são constituídos por pessoas, funcionando alternadamente entre o medo e a ganância.

Certo é que nós temos medo de morrer, de ficar doentes e ainda não sabemos como isto do vírus irá correr. O medo e a prevenção extrema têm dominado as populações um pouco por todo o mundo, fechando eventos, consumos, com ameaças de testes sérios à capacidade dos sistemas de saúde dos países e orçamentos para acudir a múltiplas situações de baixa médica.

Com tanto encerramento de atividades, consumo e viagens, a economia mundial vai quebrar mais pela prevenção extrema que pela doença. A retração nas viagens já causou uma zanga nas comadres do petróleo que atirou com a cotação do Brent para metade em quatro meses. Se essa queda é um bónus para Portugal, o resto é muito preocupante. Para um país altamente endividado alguma histeria pode fazer subir as nossas taxas de juro e o risco percetível.

Felizmente, o IGCP tem feito uma boa rotação e gestão da dívida, mas não consegue cobrir-nos totalmente da chuva. O próprio ministro Centeno tem feito uma boa diminuição obsessiva da dívida, apesar de baseado em cortes em serviços públicos, não deixando folgas para combater o Covid-19. Mas o pior será o turismo, a base do milagre económico deste Governo, colhendo o que não semeou e nada fazendo pela competitividade das empresas e da economia. Como diz Warren Buffett, quando a maré baixa é que se vê quem nada sem fato de banho. E nós por cá andamos, cigarras por conta do sol e do mar, provavelmente já sem tanga e com salários cada vez menos europeus…

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.