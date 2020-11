Ser melhor não custa dinheiro

A FRASE...

"Por tudo isto, temos a obrigação de usar da forma mais eficaz possível o estímulo que aí vem e avaliar, a cada momento, a situação como ela é e não como desejávamos que fosse."

António Nogueira Leite, Negócios, 17 de novembro de 2020

A ANÁLISE...

Nas opções políticas, e nos planos apresentados, o Estado decidirá tudo, quando é necessária apenas melhor gestão pública e que não atrapalhe quem cria riqueza.

No imediato, numa situação de rutura, é fundamental acomodar as consequências sociais da pandemia. Infelizmente sem muitos meios, dado que o Estado utilizou a sua margem de manobra financeira para consolidar artificialmente o défice. Nesse sentido temos as políticas de manutenção do emprego, moratórias e as desejáveis políticas de apoio à tesouraria das empresas. Com cuidado porque os apoios do Estado viciam, escondem buracos e tornam muito difícil a sua remoção… Apoios duradouros não viciantes seriam, por exemplo, o reforço do crédito à exportação assim que os mercados externos deem sinais de recuperação.

O Governo, entretanto, nacionalizou a recuperação económica, em que falta um programa integrado e transversal de apoio às empresas. Os fundos deveriam ir para potenciar a riqueza e os salários no futuro, que grandes obras públicas dificilmente geram, para lá do conforto e da dívida. Mais do que nunca, dada a nossa pobreza relativa, é essencial termos um investimento público baseado no benefício económico no futuro. Se os gestores decidissem pediriam em vez disso um investimento na requalificação da força de trabalho com políticas ativas de apoio ao emprego, acompanhadas de formação dos trabalhadores nos locais de trabalho, em formato distribuído por mais empresas e trabalhadores, em vez de apoio a grandes projetos mediáticos, mas inconsequentes. Sobretudo necessitamos de melhor organização, que não custa dinheiro, com atitude e vontade.

Falta gestão no sistema de justiça, na alocação de recursos com eficácia e eficiência, uma administração pública amiga do contribuinte, simplificação fiscal e menos burocracia no licenciamento. Automatizar sem discricionariedade, promover a promessa de cumprimento por honra e ser forte na fiscalização e castigo rápido nas transgressões. Aumentar bastante o salário mínimo, por conta duma flexibilização laboral e redução de custos de contexto. E sobretudo, promover a consolidação empresarial, aumentar a dimensão média das empresas portuguesas, ganhando massa crítica para concorrer internacionalmente. Simples e barato, mas urgente. Haja gestão e vontade.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



