Somos todos de Esquerda (moderada)

As pessoas não se interessam se um partido ou qualquer protagonista é de esquerda ou de direita, querem é que os seus problemas sejam resolvidos, na Europa e em Liberdade.

A FRASE...

"Catarina Martins considera 'um insulto' classificar BE como partido de extrema-esquerda."

Público, 15 de janeiro de 2019

A ANÁLISE...

Pelos padrões atuais de linguagem, maniqueístas na distinção clara entre bem e mal, a direita ocupa um espaço no imaginário dedicado aos egoístas, exploradores, maus, ricos sem piedade, etc., enquanto a esquerda são pessoas generosas, defensoras dos pobres e dos oprimidos, enfim, boas. Dificilmente alguém, confrontada com a classificação binária entre bom e mau, escolherá ser má, e por consequência de direita. Assim, pelos cânones linguísticos em uso, somos todos de esquerda porque assumidamente bons.

E somos de esquerda moderada, porque já nem o Bloco assume a extremidade da esquerda, e o PC sempre assumiu apenas a esquerda simples. Rui Rio diz que o PSD é um partido de centro e esquerda e, nesse sentido, Manuela Ferreira Leite assume que o PSD nunca poderá ser de direita, que horror, dos maus, é preferível mirrar. O CDS é do centro social e assim perdemos a direita má. Até Salazar tinha horror a ser chamado de direita. Agora veja-se o tempo perdido a discutir nomenclaturas… que nada significam. O Brasil não tinha partidos de direita até aparecer Bolsonaro.

Desde a Revolução Francesa que os conservadores se sentam na Assembleia à direita, por convenção, e os progressistas à esquerda. Até nisto estamos trocados. Os partidos que defendem e querem conservar a atual constituição de direitos, garantias e intervenções externas, sentam-se à esquerda, e os partidos que desejam evoluir para um sistema mais europeu de democracia liberal e financiamento sustentável do Estado Social, sentam-se à direita.

Como foi recentemente referido na Convenção do MEL, as pessoas não se interessam se um partido ou qualquer protagonista é de esquerda ou de direita, querem é que os seus problemas sejam resolvidos, na Europa e em Liberdade, e voltar a ter a ambição de acreditar num futuro melhor para o seu país sem que os seus rendimentos estagnem como tem acontecido nos últimos 20 anos, enquanto os restantes países europeus evoluem, enriquecem e nos deixam para trás. E que acabem os governos de ação corrente, a retirar a muitos nos combustíveis para dar a poucos em reposições simbólicas, perdidos em negociações e reversões. Com risco de um dia reverter a própria manifestação da Alameda de 75.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



maovisivel@gmail.com