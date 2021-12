O silêncio é de ouro

Semanalmente, são sucessivas as demissões dos profissionais de saúde, as quais representam o caos em que muitas destas unidades de saúde se encontram e as miseráveis condições de trabalho oferecidas a estes profissionais. Sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde e as condições em que trabalham estes profissionais, o primeiro-ministro nada disse.