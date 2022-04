O valor da coerência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde que a guerra começou, têm sido inúmeras as manifestações de apoio à Ucrânia e de condenação da invasão russa. Por todo o mundo, e de forma muito especial em Portugal, onde a segunda maior comunidade imigrante é a ucraniana, a opinião pública tem estado ao lado do povo ucraniano, repudiando as atrocidades que têm sido cometidas pelas forças militares russas. O poder político tem estado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...