Quem está a pagar a crise?

Foram anunciadas este fim de semana algumas das (eventuais) medidas do Orçamento do Estado para 2022, durante a reunião magna do PS. Num congresso sem história em que a única estória foi a especulação à volta da sucessão de Costa, no discurso de encerramento foi dado o pontapé de saída para o leilão orçamental que acontece, mais ou menos, por esta altura desde 2016. Antes disso, já era claro o tom

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...