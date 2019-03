Luís Marques Mendes 31 de março de 2019 às 20:58

Notas da semana de Marques Mendes As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre os últimos números conhecidos sobre as contas públicas e o papel determinante que Mário Centeno teve, comenta os últimos resultados das sondagens para as eleições europeias, entre outros assuntos.