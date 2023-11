"Lucros estratoesféricos são bons para as contas mas maus para a reputação" dos bancos

A questão de fundo: este conflito só tem uma saída. Uma saída política. A Cimeira de ontem em Amã teve esse objetivo: pensar no Day After, o pós queda do Hamas. Mas uma solução política é ainda muito difícil. O radicalismo está a "matar" a moderação. O radicalismo do Hamas, do Hezbollah e, noutro plano, do próprio Netanyahu. Tão cedo não se vê luz ao fundo do túnel. Restam para já duas prioridades: evitar um conflito regional, o que seria ainda mais grave; e diminuir a catástrofe humanitária em Gaza.