Luís Marques Mendes 22 de Novembro de 2020 às 21:34

Marques Mendes: Congresso "é mais uma machadada na credibilidade do PCP"

As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário na SIC. O comentador fala sobre a renovação do estado de emergência, as novas medidas do Governo e o Congresso do PCP, entre outros temas.