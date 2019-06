Marques Mendes: O atual Governo tem feito pior ao SNS que a troika entre 2011 e 2014

A direita tem a fama de ser a favor do privado. A esquerda dá-lhe o proveito!

Eu sou a favor do sector privado da saúde. Mas antes de tudo sou a favor de um SNS de qualidade. Porque um SNS de qualidade é um instrumento decisivo de combate às desigualdades sociais. Matando o SNS estamos a tornar o país mais desigual e injusto. Ora a verdade é esta: Mário Centeno é o campeão das contas certas. Mas também está a ser o coveiro do SNS.

Adiamento do fim das taxas moderadoras por causa do custo – O Governo parece Donald Trump no caso do Irão: primeiro, decidiu o ataque; depois, perguntou quantos mortos haveria. Aqui é igual: primeiro, aprova-se a lei; depois, pergunta-se quanto custa.

LEI DE BASES DE SAÚDE COM O PSD?

Depois de meses a negociar à esquerda, o PS vira-se agora para o PSD. É um exercício de hipocrisia. O PS repetiu exaustivamente que era preciso substituir a Lei de Bases da Saúde da direita e, para isso, a votação tinha que ser feita à esquerda. Agora, porque falhou à esquerda, dá uma cambalhota e quer substituir a Lei de Bases da direita com uma negociação à direita. Pura hipocrisia!

Por que é que o PS dá esta cambalhota? Por 3 razões essenciais:

– não conseguir aprovar uma nova Lei de Bases –Volta-se para o PSD.Negoceia com o PSD. É fazer do PSD. Um pronto-socorro à mão de semear.. É isto o que o PS quer: que,

O meu critério é o do interesse nacional. Se se tratasse de uma lei para reformar a Segurança Social, para combater o défice demográfico ou para investir na competitividade fiscal e baixar impostos, eu diria: vale a pena o PSD aprovar. Pode ter custos partidários mas serve o interesse nacional. Ora, a Lei de Bases da Saúde não tem qualquer importância para o país. Não muda nada na Saúde. A lei que existe chega e sobra.

INQUIRIÇÃO DE CONSTÂNCIO

Constâncio na AR foi lamentável – na atitude e no conteúdo.

Na atitude, a sua intervenção foi um ajuste de contas com o jornal Público. Lamentável. O Público não cometeu qualquer crime . Fez serviço público. Divulgou um facto essencial que Constâncio tinha omitido – que foi o Banco de Portugal quem autorizou Berardo a reforçar a sua participação no BCP. Ou seja: se não fosse a investigação do jornal, o país ainda hoje não conhecia esse dado essencial .

. Fez serviço público. Divulgou um facto essencial que Constâncio tinha omitido – que foi o Banco de Portugal quem autorizou Berardo a reforçar a sua participação no BCP. . Ainda na atitude, Constâncio deu de si próprio uma imagem de inutilidade. Segundo ele, nunca podia fazer nada. Umas vezes a culpa era da lei. Outras vezes era o parecer dos serviços. Como é que um economista prestigiado se sujeita a esta imagem de inutilidade?

Quanto ao conteúdo:

Constâncio não conseguiu afastar a suspeita de que foi conivente no "assalto" ao BCP., porque presidiu a uma reunião para tratar da gestão do Banco, o que não é função do Banco de Portugal;, porque, desse modo, deu, porque ainda permitiu que os accionistas presentes passassem a ter informação privilegiada, o que é grave.Também aqui fica a suspeita de que Constâncio podia e devia ter agido de forma diferente. O Governador devia ter-se oposto à pretensão de Berardo ou, pelo menos, limitar-lhe os direitos de voto., porque não se tratava de um acionista– mas sim um acionista beligerante(Sogrape);, a forma como reforçava a sua posição não dava garantias de solidez financeira em relação a futuros aumentos de capital.

Não está em causa a seriedade de Constâncio; não está em causa que a responsabilidade do empréstimo é da Caixa e só da Caixa; mas está em causa que, tal como já tinha sucedido no BPN, Constâncio não teve, também aqui, uma gestão cuidada e prudente. E isso custou milhões de euros aos contribuintes.

GERINGONÇA EM CRISE?

Os factos desta semana – ruptura na Lei de Bases da Saúde e críticas acesas entre António Costa e Catarina Martins – provam três coisas:

. Já teve melhores dias;, seja na função pública, seja nos passes sociais;– na saúde, nos professores, na lei laboral, nas políticas europeias.

Em conclusão: a geringonça foi um casamento de conveniência. Dava jeito a todos os parceiros. Mas, tal como existia até agora, não tem futuro. Uma nova geringonça – formal, de papel escrito e declarações formais – não voltará a repetir-se no futuro. Pode haver arranjos pontuais e de circunstância, até na aprovação de Orçamentos. Mas uma geringonça formal não haverá mais.

Entretanto, Costa prossegue o seu caminho a sonhar com a maioria absoluta. Pode não chegar lá. Mas está a lutar por ela. Isso vê-se em várias questões:

Na humanização da sua imagem – Está a copiar o Presidente da República . A ser mais próximo e afectuoso com as pessoas . Até já tira selfies. Viu-se esta semana em Pedrógão. Esta noite está no S. João, no Porto. E outros momentos haverá no futuro!

. . Até já tira selfies. Viu-se esta semana em Pedrógão. Esta noite está no S. João, no Porto. E outros momentos haverá no futuro! No piscar de olho ao eleitorado do centro . É o caso da Lei de Bases da Saúde, tentando esvaziar o PSD.

. É o caso da Lei de Bases da Saúde, tentando esvaziar o PSD. Na tentativa de esvaziar o eleitorado do PCP. É o que o primeiro-ministro está a fazer. O PCP baixou nas autárquicas, baixou nas europeias e corre o risco de voltar a baixar em Outubro.

MUDANÇAS NO CDS

As eleições europeias determinaram mudanças políticas. Uma, no PS: o partido do Governo voltou a sonhar com a maioria absoluta. Outra, já hoje evidente, é no CDS. O CDS, em termos de resultado, "levou um pontapé na nuca". Aprendeu a lição e está a mudar o seu comportamento.

A mudança nota-se a 3 níveis:

, agora, é. Isso viu-se já em dois debates com o PM no Parlamento.. Agora, está a apostar naÀ média de uma por semana. Esta semana surgiu uma terceira no domínio da ADSE.. Assunção Cristas vale pelo seu capital político. Mas tem outra mais-valia:. E vê-se que a preocupação é "puxar" por esta dimensão. Daí o livro que vai ser apresentado amanhã. Um livro que valoriza sobretudo uma dimensãode Assunção Cristas.



IMPASSE NA UE

Praticamente passado um mês sobre as eleições europeias, continua o impasse na escolha dos cargos de topo de UE. Os líderes europeus não se entendem.

O Conselho Europeu, na prática, disse não aos 3 candidatos a Presidente da Comissão.

Weber (PPE) não tem condições , sobretudo porque não dispõe de experiência governativa e tem a oposição clara de Macron.

(PPE) , sobretudo porque não dispõe de experiência governativa e tem a oposição clara de Macron. Timmermans (socialista) tem o leste todo contra ele (por ter sido o Comissário que abriu processos à Polónia e Hungria).

(socialista) (por ter sido o Comissário que abriu processos à Polónia e Hungria). Vestager (liberal) tem o desacordo de vários países – da Áustria à Irlanda – que se opõem às suas ideias sobre harmonização fiscal.

Cenários futuros – O mais provável é que o futuro Presidente da Comissão seja do PPE, embora não o alemão Weber: Michel Barnier é o mais desejado. Foi Comissário competente, fez a negociação do Brexit e passaria com facilidade no PE. Mas tem em seu desfavor a nacionalidade. É francês. E um Presidente da CE francês incentiva a Alemanha a liderar o BCE, o que assusta toda a gente. O PM croata é outra possibilidade. Num registo mais baixo. Christine Lagarde (FMI) também não é carta fora do baralho. E há uma hipótese, que, não sendo ainda provável, não pode também ser, de todo, excluída – Angela Merkel.