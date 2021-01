Marques Mendes: “Perder para o Chega no Alentejo era suficiente para a liderança comunista ser colocada em xeque”

O PRESIDENTE REELEITO

Marcelo Rebelo de Sousa teve uma grande vitória. Subiu substancialmente em relação ao resultado de há cinco anos. Superou os resultados das reeleições de Eanes, Sampaio e Cavaco. Vai ser difícil alguma vez uma candidato presidencial á esquerda e á direita conseguir aproximar-se do valor alcançado. Viu o seu primeiro mandato avaliado de forma amplamente positiva. Recebeu um fortíssimo voto de confiança para o futuro. Reforça o seu poder na sociedade portuguesa. É cada vez mais a figura central do regime.





Mesmo assim, apesar deste notável vitória, o Presidente vai precisar de todo o seu imenso talento neste segundo mandato. Vai ser um mandato inegavelmente mais difícil que o primeiro. E este já não tinha sido fácil.

A crise pandémica descontrolada; a crise económica e social que vai prolongar-se; a precária estabilidade governativa; a perigosa ausência de alternativa de centro-direita; e a continuada degradação do estado económico do país, cada vez mais pobre face à Europa e mais distante face aos seus concorrentes mais próximos; tudo são desafios complexos e constrangimentos enormes.





Resta uma consolação colectiva: Marcelo sai desta eleição com uma fortíssima legitimidade. Ganhou no plano das ideias ao ir a jogo nos debates eleitorais e ganhar os dois principais; teve um resultado que, nas actuais circunstâncias pandémicas, era quase inimaginável; num sistema político cada vez mais decadente e em crise, o Presidente, ganhando ao centro, próximo dos cidadãos e de modo transversal aos vários eleitorados, passa ser o grande factor de esperança e unidade no País.

O EFEITO VENTURA

A seguir a Marcelo, André Ventura é o grande vencedor da noite eleitoral. Sobe exponencialmente face às eleições legislativas e lança uma brutal perturbação na área da direita. Esta enorme subida do populismo é preocupante mas não surpreendente. Ventura beneficia altamente de três factores:

Milhares de eleitores votam em Ventura não pela tontice das suas ideias radicais. Muito menos por razões de racismo e xenofobia. Votam por protesto e por desilusão. Mal ou bem, vêem Ventura como porta-voz dos seus estados de alma. Enquanto os partidos do sistema e a bolha político-mediática em que vivemos não perceberem isto, Ventura continuará a ter sucesso. A solução não é ilegalizá-lo ou normalizá-lo. É passar a fazer o que não tem sido feito.

. Nunca o país vira um líder assim, populista, anti-sistema, radical e falando para eleitores que, não sendo racistas nem xenófobos, estão descontentes com a política tradicional;. As teses proibicionistas exibidas nesta campanha são de uma brutal falta de inteligência. Só servem para vitimizar o Chega, para lhe dar mais palco, publicidade e força;. Há uma parte grande do país insatisfeita por achar que não há oposição a António Costa. À direita, porque a oposição é pouco assertiva e eficaz. À esquerda, porque a geringonça debilitou qualquer ideia de oposição. Ventura veio preencher este vazio. Para muitos, é o único que faz oposição, que bate o pé, que diz as verdades necessárias.

VITÓRIAS SIMBÓLICAS E DERROTAS PESADAS

Ana Gomes – Ficando em segundo lugar, tem uma vitória simbólica. Para a democracia é melhor assim. Mas fica muito aquém de todos os demais objectivos. Na percentagem eleitoral, no objectivo de conseguir chegar á segunda volta e na comparação com Manuel Alegre e Sampaio da Nóvoa, ambos candidatos socialistas que também não tinham apoio oficial do partido. Um epifenómeno. Tiago Mayan – Foi uma agradável surpresa. Mais nos debates e nas ideias que no resultado. À partida, de um ilustre desconhecido, não se esperava muito. Mas o candidato mostrou fibra e deu visibilidade às ideias da Iniciativa Liberal.

As pesadas derrotas do PCP e do BE – Marisa Matias e João Ferreira têm pesadas derrotas. A esquerda radical é a grande perdedora desta eleição, derrotada por culpa própria.

: primeiro, o erro da rejeição do Orçamento, difícil de compreender pelos seus eleitores; a seguir, o erro de não perceber que a candidatura de Ana Gomes facilmente conquistaria voto útil à esquerda, esvaziando o seu eleitorado. Ás vezes a arrogância política e intelectual dá nisto.

GANHAR SEM IR A JOGO

Sem ter ido a jogo, António Costa é um ganhador desta eleição. Um ganhador tão óbvio que não precisou sequer de falar na noite eleitoral.

. A forma foi esdrúxula e criticável. Mas a ideia estava certa. Passou a estar do lado do vencedor, copiando o espírito cavaquista dos anos noventa do século passado.PCP e BE ficaram mais fracos. Logo, com menor capacidade negocial com o Governo. E sem espaço para abrirem crises.. Se à direita passou a ser ainda mais difícil construir uma alternativa, isso só beneficia o PM e o Governo.