Rui Rio está prestes a assumir a sua candidatura ao PSD

Leitura política - Dois vencedores e dois vencidos:

Primeiro: a divisão leste/oeste é cada vez mais preocupante;

Segundo: as migrações são um problema adiado mas não resolvido;

Terceiro: em termos de política externa e de defesa, a UE é cada vez mais irrelevante (como se voltou a ver agora na sua total impotência perante o conflito da Turquia com os Curdos na Síria);

Quarto: em termos económicos, a UE funciona a duas velocidades – o Leste vai crescendo, o Ocidente está praticamente estagnado:

E, finalmente, se o Brexit se concretiza e se corre bem ao RU, a UE corre o risco de ver outros países a seguirem este precedente.

. Ele perde no Parlamento. Mas ganha no país. Afinal, cumpriu a palavra – por ele houve acordo com Bruxelas e por ele a saída ocorreria a 31 de Outubro. Está em alta nas sondagens. Pode ter maioria absoluta em próximas eleições.. Este acordo, celebrado entre os PM do RU e da Irlanda, torna a Irlanda do Norte mais próxima da UE e mais distante do RU, o que abre caminho a prazo à reunificação das duas Irlandas., com a Escócia a tornar-se independente e a Irlanda do Norte a reunificar-se com a República da Irlanda.. Há três anos está paralisada, só trata de Brexit, não tem agenda de futuro e deixa acumular problemas sérios:



A CRISE DA CATALUNHA

Esta semana confirmou o que qualquer pessoa de bom senso já percebeu há muito tempo – que o problema da Catalunha é um problema político e não judicial. E que os problemas políticos têm de ser resolvidos pelos políticos e não pelos juízes. Os tribunais, ao contrário, só podem agravar o problema – criando vítimas, gerando mártires e reforçando o sentimento independentista.

Claro que a culpa não é dos tribunais. Como a Espanha é um Estado de Direito e aos juízes só cumpre aplicar a lei, ao Supremo Tribunal não restava alternativa que não fosse a de condenar quem prevaricou. Todos, em Espanha e na Catalunha, sabem que isto ia acontecer, incluindo todos os que foram condenados. Eles sabem que cometeram um crime. Por isso, não são presos políticos. São políticos presos, o que é uma coisa bem diferente.

A culpa é, sim, da generalidade dos políticos – nacionais e regionais – que deixaram chegar a situação a este ponto, que a remeteram para a justiça e que se mostram incapazes de dialogar entre si. Este conflito só tem solução: Primeiro: pela via política, consumada através do diálogo entre as autoridades de Madrid e de Barcelona;

Segundo: pela renegociação de um novo paradigma de organização de Espanha, seja pela criação de um Estado Federal, seja pela aprovação de um novo estatuto autonómico. Tudo o resto é adiar o problema. E adiar nunca é resolver.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO

A primeira decisão de António Costa foi também o seu primeiro erro político. Este Governo tem, naturalmente, aspetos positivos. Mas os aspetos negativos são mais e sobretudo são mais profundos que os positivos. Vamos por partes. Aspectos positivos:

Governo quase paritário. Tem 8 Ministras num total de 19.

Tem 8 Ministras num total de 19. Ana Mendes Godinho – Surpresa competente. Vai surpreender sobretudo na concertação social.

– Surpresa competente. Vai surpreender sobretudo na concertação social. Ana Abrunhosa – Uma boa novidade. Domina bem a questão dos fundos comunitários.

– Uma boa novidade. Domina bem a questão dos fundos comunitários. Alexandra Leitão – Uma aposta consistente e com um ministério forte. Desde logo porque – digo-o em primeira mão – vai ficar com as autarquias, que saem do ministério de Eduardo Cabrita.

– Uma aposta consistente e com um ministério forte. Desde logo porque – digo-o em primeira mão – vai ficar com as autarquias, que saem do ministério de Eduardo Cabrita. Pedro Nuno Santos e Matos Fernandes reforçados. São dois dos melhores Ministros. Não subiram na hierarquia mas isso é irrelevante. Dentro do Governo as hierarquias valem pouco – o que vale são os poderes que têm e o peso político que ostentam.

Aspectos negativos:

Um governo "velho" num ciclo novo (só duas caras novas). Sabe a muito pouco. Uma oportunidade perdida.

(só duas caras novas). Sabe a muito pouco. Uma oportunidade perdida. Ministros a mais – Menor coesão e eficácia. Com tantos ministros, o PM nem tem tempo para despachar com eles.

– Menor coesão e eficácia. Com tantos ministros, o PM nem tem tempo para despachar com eles. Ministros desgastados mantêm-se (Saúde, Educação, Ciência). É outra desilusão. Um problema que se agrava.

(Saúde, Educação, Ciência). É outra desilusão. Um problema que se agrava. Mais PS e menos sociedade civil – É um Governo de fiéis do PM . Um Governo onde faltam, por exemplo, pessoas das empresas. Parece um Governo do Estado e não do País .

. Um Governo onde faltam, por exemplo, pessoas das empresas. . Pastas duplicadas (Planeamento e Coesão) e amputadas (Agricultura e Mar). O Planeamento e a Coesão vão tratar dos mesmos temas (Fundos). Uma duplicação que só pode gerar conflitos. No Mar , o novo Ministro perde os portos. Na Agricultura , a nova Ministra perde as florestas. São dois Ministros diminuídos à partida.

(Planeamento e Coesão) (Agricultura e Mar). (Fundos). Uma duplicação que só pode gerar conflitos. , o novo Ministro perde os portos. , a nova Ministra perde as florestas. São dois Ministros diminuídos à partida. Desconsideração de Centeno. Atrás de Siza Vieira e da Mariana Vieira da Silva, Mário Centeno é desconsiderado. Não é bonito em relação àquele que até há pouco era o maior trunfo do Governo. Mas, como as hierarquias não contam à mesa do Conselho de Ministros e a vingança se serve fria, Centeno continuará a mandar no Governo.

Por que é que a composição deste Governo é um erro político?

. Este é um remendo transitório. Esta imagem é fatal., era preciso um Governo novo e forte. Ora este é mais do mesmo.. Só que o combate faz-se com políticos e com energia renovada. Tudo o que falta a este Governo.. Era nesta fase, pois, que o PM mais devia investir, apostando as suas "fichas" principais. Não há segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão., porque este Ministro não é um político, não tem perfil político nem tem peso político próprio.. Os títulos não fazem uma função nem definem uma política.

A CRISE DO CDS

O CDS tem uma situação sui generis: os principais candidatos à liderança ainda não se assumiram; mas já tem cinco ou seis militantes que declinaram a ideia de serem candidatos, o que dá uma imagem terrível de debandada. Salva-se, no meio disto tudo, uma boa notícia – Cecília Meireles, excelente deputada, vai ser a próxima líder parlamentar.

Posto isto, o CDS tem pela frente um caminho muito estreito.

(até agora protagonizada por Assunção Cristas); do outro lado,, protagonizada pelo líder da JP Francisco Rodrigues dos Santos;. E, se continuam a discutir à exaustão se são democratas cristãos, liberais ou conservadores, correm o risco de o povo que resta fugir para outras paragens.. Já a teve mas foi-a perdendo.. As ideias radicais de um e as ideias liberais do outro podem perturbar o caminho do CDS e conquistar os seus eleitores.: numa futura coligação com o PSD,. Mais um problema sério para o CDS.

Os principais candidatos à liderança ainda não se assumiram. Mas há sinais claros:

João Almeida – Deu sinal logo a seguir às eleições e tem carisma.

– Deu sinal logo a seguir às eleições e tem carisma. Filipe Lobo d´Ávila – Já deu sinais há bastante tempo e tem talento político.

– Já deu sinais há bastante tempo e tem talento político. Francisco Rodrigues dos Santos – Deu sinal no último Conselho Nacional, ao expor a ideia dos 3 R – Renovar, Reestruturar, Reposicionar.

A LIDERANÇA DO PSD

Primeiro apontamento: mais um candidatura à liderança – a de Miguel Pinto Luz. Era esperada, foi apresentada de forma interessante e inovadora e, embora seja sobretudo para marcar uma posição, pode ser útil. No plano pessoal, porque Miguel Pinto Luz é um bom quadro político e no plano das ideias.

Segundo apontamento: Luís Montenegro teve um apoio importante – o de Maria Luís Albuquerque. É uma pessoa com influência e simpatia nos militantes. Uma pessoa que muitos até já chegaram a vaticinar como podendo ser líder do Partido.

Terceiro apontamento: Rui Rio está prestes a assumir também a sua candidatura, a qual já está mais que decidida. É bom porque é clarificador. Mais um sinal disso mesmo foi o desmentido que Rio deixou no Twitter, desmentindo uma "tontice" que alguém da direção do PSD passou para o Expresso, dizendo que até às diretas o PSD não negociaria com o PS.