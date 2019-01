Pedro Fontes Falcão 01 de janeiro de 2019 às 19:10

2019: Não perder mais dinheiro fácil Dos muitos acontecimentos de 2018, gostaria de destacar a queda brutal (depois de uma subida ainda mais brutal) do valor das criptomoedas. A Bitcoin acaba por perder mais de 2/3 do seu valor no ano de 2018.