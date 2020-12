A Via Egnatia da União Europeia?

Não há dúvidas de que os sistemas legal e administrativo uniram os povos do império romano, assim como a existência do latim (no Ocidente) e do grego (no Oriente) como línguas francas contribuiu para tal.





Também as redes de estradas construídas contribuíram para tal. As estradas permitiam a passagem de tropas e mantimentos, assim como de mensageiros imperiais, permitindo um contacto mais rápido entre o centro do império e as suas províncias. Desta rede de estradas, destaca-se a Via Egnatia, uma larga estrada, bem construída, com cerca de 1.100 quilómetros, desde a Albânia até Istambul.





O desenvolvimento do comércio alavancado nos sistemas legal e administrativo e nas estradas, aproveitando o facto de ser um império com muitos recursos espalhados por diversas províncias, permitiu que os seus habitantes beneficiassem dos ganhos resultantes de uma especialização de setores em diferentes regiões.





Em resumo, o nível de organização e controlo que Roma alcançou e implementou em todos os territórios do império foi um feito inigualável na história mundial. Embora a existência de um império comandado por um centro não esteja muito alinhada com ideais democráticos, este império levou a uma enorme prosperidade na zona, a diversos níveis.





Não querendo referir que o império romano seja semelhante à União Europeia, gostaria de destacar a importância da existência da UE para que os seus países-membros consigam beneficiar e aproveitar a sua união para se conseguir ultrapassar esta crise única, pois apenas a união permitirá a força (desde que orientada para o bem geral e não de apenas uns poucos).





A gestão e controlo dos milhares de milhões de euros que serão enviados para os diferentes países serão fulcrais para provar o valor e futura evolução da União Europeia, beneficiando não só os seus membros a nível individual, mas também o coletivo como poder geopolítico mundial.





A existência de uma via que assegure a rapidez do fluir dos fundos para as diferentes regiões da UE será um aspeto importante a ter em conta, mas também o seu controlo e exigência de contrapartidas a nível de iniciativas e reformas de quem recebe o dinheiro, para o bem do todo. Ou seja, é preciso uma Via Egnatia para a UE como acelerador do envio de fundos mas também do seu controlo e exigência, que permitam a prosperidade de todos os seus membros. Será que a pressa servirá como desculpa para se fazer uma via esburacada, permitindo desleixos e abusos e sem exigências de sérias contrapartidas, ou vamos apostar em fazer uma Via Egnatia, símbolo da prosperidade em tempos passados?