Alguma notícia boa para o Ano Novo?

Esta parece uma frase óbvia, mas que penso tem ainda maior relevância nos dias de hoje, pois vejo as notícias e, infelizmente, a maior parte delas não são boas. Sejam as nacionais, ou as internacionais que podem ter impacto em Portugal.

Não percebi ainda se a maioria dos portugueses parece estar bem e sem preocupações em relação a si e ao futuro do nosso país, ou se realmente está a ficar apreensiva com tudo o que se está a passar.

O descontentamento de muitos está refletido num número enorme de greves. Pode dizer-se que são "apenas" algumas classes sociais, mas na realidade já são muitas classes sociais e que representam uma parte significativa da população.

Os assaltos e também os acidentes graves que aconteceram ultimamente, e que infelizmente mataram algumas pessoas, têm levado muitos a pensar na sua segurança, algo que não deveríamos ter com que nos preocupar no nosso dia-a-dia.

A possibilidade do movimento dos "coletes amarelos" surgir também em Portugal, eventualmente apoiados pela extrema-direita ou pela extrema-esquerda portuguesas, estão a gerar alguma preocupação em muitos compatriotas.

A economia nacional e a economia mundial estão a desacelerar, o que terá impacto a nível do emprego, orçamento do Estado e assim por diante.

O impulso reformista que a Europa precisa está cada vez mais difícil, tendo em conta o fragilizado Macron, que poderia ser o motor para esse impulso, especialmente num contexto em que Merkel perdeu muito poder ao anunciar a sua saída, e de confusão no Brexit.

As boas notícias para a maior parte dos portugueses são a baixa do preço do petróleo e a expectativa de que as taxas de juro não deverão subir no curto prazo.

Então, o que se retira daqui? Que temos de nos esforçar para conseguir o melhor para o nosso país, esforço que deve ser feito por todos, incluindo a força trabalhadora, estudantes, reformados, governantes. Se remarmos todos alinhados com o bem do país, exigindo dos outros aquilo que nós já fazemos, todos iremos "puxar uns pelos outros", e poderemos conseguir. Se cada um se focar em pensar somente em si, será mais difícil…

Gestor e Docente Universitário

