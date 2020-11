Como será o futuro do trabalho?

A única certeza que temos é a incerteza sobre como a saúde pública e tudo o resto (economia, sociedade,…) irão evoluir no curto-médio prazo. Há vários cenários que se podem traçar, como os apresentados pelos professores da Harvard Business School Joseph Fuller e William Kerr.





Segundo eles, poderemos ter um cenário de “crescimento touchless”, em que a mudança dos modelos de negócio se baseia essencialmente na redução do contacto humano, havendo uma alteração global dos padrões da procura e das expectativas dos consumidores, levando a uma gradual recuperação do emprego (embora menos benéfica para os trabalhadores da classe média do setor dos serviços), e à continuação da tendência da globalização (brevemente interrompida com a crise pandémica).





Há um cenário, mais negativo, de “contínua disrupção”, em que a evolução da procura acaba por ir sendo impactada por crises de saúde pública e eventualmente também políticas, durante um largo período, gerando uma crise do lado da procura de longo prazo. Muitas empresas acabarão por ir à falência, e os governos podem ter a tendência para intervir mais no mercado de trabalho, protegendo muito quem tem emprego e assim tornando o mercado laboral mais rígido. Este contexto deve levar a um aumento do protecionismo, prejudicando obviamente a globalização. As empresas procurarão talentos mais locais, tentando, na medida do possível, manter os seus colaboradores (que já conhecem e estão integrados na cultura da organização), enquanto lhes dão formação para mudar/melhorar as suas competências. Haverá também um aumento da flexibilidade no trabalho.





Um terceiro cenário, mais disruptivo, de “novo paradigma”, caracteriza-se por uma forte inovação nas práticas de trabalho, em que as credenciais/diplomas de áreas tecnológicas se tornam mais relevantes e em que haverá um maior leque de relações de trabalho (por exemplo, emprego sazonal, para além do já existente part-time). Isto levará a alterações no planeamento da força de trabalho, nos processos de trabalho e na gestão de talento.





Uma certeza que temos é que as decisões a tomar no futuro serão complexas, sendo que será muito importante assegurar que quem as vier a tomar tem uma visão multidisciplinar da realidade, mas também uma visão prática e aplicada das ideias a concretizar. Temos pessoas com esse perfil para estar nessas posições de relevo?