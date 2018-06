Pedro Fontes Falcão 05 de junho de 2018 às 20:45

"Guerras civis" em Portugal O ambiente de crispação pode levar a que as partes reequacionem as suas posições e posturas e que as melhorem para o bem geral de todos, mas também tem o risco de se poder extremar demasiado as posições e levar a ruturas com custos demasiado altos…