Inflações e desinflações e impactos na economia

Li recentemente no Negócios que a falta de ácido sulfúrico está a levar a um aumento do custo de produção de cobre, pois esse composto, usado para extrair cobre do minério, é cada vez mais difícil de encontrar. Há um ano, muitas fundições preferiam não produzir ácido pois não o conseguiam vender, só que agora gostariam de poder produzir mais e não conseguem. Por exemplo, no caso específico do Chile, os efeitos fortes da pandemia estão a afetar ainda mais a sua capacidade de produção.





Isto levanta a questão de como é que a atual variação de preços de certas commodities irão afetar vários setores de atividade e diversos países.





Há dias, em conversa com alunos meus do Executive MBA, falávamos do aumento do custo de componentes de rações animais, que implicam um aumento do custo de carne de quase todos os animais que consumimos habitualmente. Ou seja, não sendo um tema que seja muito comentado, e que não costumo encontrar nos meios de comunicação, terá um enorme impacto em muitas empresas e pessoas. Daqui podem resultar várias reações, sendo as duas mais extremas: ou os preços para os clientes de carne animal aumentam, gerando inflação nesta parte do cabaz de produtos de consumo, ou então a qualidade deteriora-se. Outro cenário pode ser o acelerar do aumento do consumo de produtos vegetarianos, uma tendência já existente.





Na análise às mudanças que estão a acontecer, tem-se comentado muito as alterações de impacto mais global, como por exemplo o teletrabalho, que terá impacto em muitas pessoas, em muitos setores e em muitos países.





Contudo, os gestores e empresários devem também estar atentos a potenciais mudanças muito mais específicas, mas que podem ter grande impacto nos seus negócios específicos. Voltando ao caso inicial, há muitos setores de atividade que utilizam o cobre como matéria-prima e, especialmente nos casos em que este tem um peso significativo nos custos totais da empresa, o simples facto de o custo do ácido sulfúrico aumentar ou o seu fornecimento falhar irá ter repercussões na cadeia de valor e, no final, ter impacto nos custos dessa empresa.





Ou seja, algo que pode parecer distante pode ter um impacto forte num negócio. E muitas commodities e outros produtos podem ver os seus preços variarem muito (para cima ou para baixo) ou mesmo escassearem no mercado, tendo em conta o momento de alguma “ebulição” em que vivemos. Há que estar atento...