O futuro do trabalho em Portugal

Foi divulgado o estudo sobre a situação atual a nível do teletrabalho em 954 empresas, realizado pelo Marketing FutureCast Lab do ISCTE em parceria com a CIP. Dos resultados, conclui-se que, na maioria das empresas, a produtividade não foi, aparentemente, penalizada pelo teletrabalho. Do lado dos colaboradores, a aceitação do teletrabalho pelos funcionários foi claramente positiva para a maioria dos casos, de acordo com os resultados.





No futuro, o teletrabalho irá continuar, em que moldes e, a principal questão, qual a sua abrangência? Na prática, quantos trabalhadores irão ficar em teletrabalho?